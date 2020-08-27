Глава Барнаула предложил возродить в школах «Барнауловедение»

Глава Барнаула Вячеслав Франк в ходе совещания с участникам городского педсовета заявил , что в школах необходимо напомнить ученикам о славной истории города.

Совещание традиционное — ежегодно подводят итоги за прошлый учебный период, анализируют всплывшие проблемы и ставят различные задачи.

В 2020 году мероприятие проходит в онлайн-режиме, наблюдают за ним около 8 тыс. педагогов. Собственно, к ним Франк и обратился со своей инициативой.

Глава города подчеркнул, что в новом учебном году необходимо особое внимание акцентировать на изучении исторического наследия Барнаула — через возобновление преподавания курса «Барнауловедение».

«К сожалению, у школьников наблюдается ограниченный запас знаний об истории города. И это, конечно же, не может не вызывать определенную тревогу», — посетовал глава города.

Для истории города Франк также пообещал восстановить фразу «Барнаул орденоносный» на крыше жилого дома.

Напомним, буквы сняли 29 ноября 2017 года — конструкция находилась в аварийном состоянии.

Однако возвращать «легендарные буквы» не стали: в мае 2018 года собственники квартир дома (проспект Ленина, 53) на собрании выступили против.

Говоря о подготовке к учебному году, Франк отметил, что летом провели капитальный и текущий ремонт объектов образования на 103,2 млн рублей, и еще около 10 млн потратили на благоустройство.