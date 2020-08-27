Мэр пообещал восстановить буквы «Барнаул орденоносный»

Глава Барнаула Вячеслав Франк пообещал, что буквы «Барнаул орденоносный» восстановят. На той же крыше сделать это не получится, но горожане смогут сами выбрать новое место. Об этом шла речь на сессии краевого парламента 27 августа.

Вопрос о конструкции подняла глава крайкома КПРФ Мария Прусакова. Обсуждая возможность присвоения столице края звания «Город трудовой доблести», она упрекнула администрацию Барнаула в том, что к прошлым заслугам чиновники относятся не с должным вниманием.

«А что же буквы сняли „Барнаул орденоносный“? Мы можем много новых званий и статусов принимать, но верните то что вы убрали», — потребовала коммунистка.

На сессии был и глава города Вячеслав Франк. Он заявил, что буквы нужно восстановить, причем не откладывая. В выходные он предложил коллегам съездить и посмотреть на конструкцию, а потом начать определяться с местом ее будущего расположения.

Конструкция «Барнаул — город орденоносный». vk.com/barneos22

«Я думаю, жители откликнутся и поучаствуют в этом. Подготовим эскиз и найдем средства, у нас очень много меценатов», — отметил Франк.

Напомним, на собрании в мае 2018 года собственники квартир дома на проспекте Ленина, 53 выступили против возвращения конструкции на здание.

Буквы сняли 29 ноября 2017 года. Объект находился в аварийном состоянии.