Мэр пообещал восстановить буквы «Барнаул орденоносный»

Вопрос о конструкции подняла глава крайкома КПРФ Мария Прусакова. Обсуждая возможность присвоения столице края звания «Город трудовой доблести», она упрекнула администрацию Барнаула в том, что к прошлым заслугам чиновники относятся не с должным вниманием.
«А что же буквы сняли „Барнаул орденоносный“? Мы можем много новых званий и статусов принимать, но верните то что вы убрали», — потребовала коммунистка.
На сессии был и глава города Вячеслав Франк. Он заявил, что буквы нужно восстановить, причем не откладывая. В выходные он предложил коллегам съездить и посмотреть на конструкцию, а потом начать определяться с местом ее будущего расположения.
«Я думаю, жители откликнутся и поучаствуют в этом. Подготовим эскиз и найдем средства, у нас очень много меценатов», — отметил Франк.
Напомним, на собрании в мае 2018 года собственники квартир дома на проспекте Ленина, 53 выступили против возвращения конструкции на здание.
Буквы сняли 29 ноября 2017 года. Объект находился в аварийном состоянии.