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Барнаульских школьников будут бесплатно возить на Колывань

2019/08/20 11:45

"Мир камня" организовал бесплатные туры для школьников по Рудному Алтаю, сообщается на сайте музея.

На Колыванском камнерезном заводе.
На Колыванском камнерезном заводе.

В двухдневном путешествии они посетят месторождения, два музея в Змеиногорске и Колывани, Колыванский камнерезный завод.

Ребенка может сопровождать взрослый, цена билета — 5500 руб. В стоимость входит транспорт, питание, проживание в гостинице, проведение экскурсий и занятий по краеведению.

Группы формируется на следующие даты: 14−15 сентября, 21−22 сентября, 28−19 сентября и 5−6 октября.

Запись по тел.: 69−14−70, 69−14−80.

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