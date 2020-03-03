В «Шишковке» раскроют все тайны барнаульской Горы

5 марта в краевой библиотеке им. Шишкова пройдет презентация книги Галины Бледных «Прогулки по барнаульской Горе и предгорью». Книга — победитель в номинации «Краеведение» конкурса на издание литературных произведений, сообщает пресс-служба библиотеки.

Галина Бледных более пяти лет скрупулезно собирала сведения о барнаульской Горе, где родилась и выросла. В книге читатель найдет множество интереснейших фактов, которые подтверждены газетными статьями и документами из архивов, записи воспоминаний родных, близких и знакомых, коллекции фотоснимков.

«Эти записи не претендуют на полноту излагаемого, так как нельзя объять необъятное. Автор — не профессиональный историк. Он — любитель, и все. Проект — не коммерческий. Получилась копилка фактов. Названо много имен, а сколько еще не названо! Может быть, горожане узнают своих родственников, дополнят информацию, расскажут о других жителях Горы. Надеюсь, что найдутся профессионалы, которые напишут основательный труд о Горе», — пишет автор в предисловии.

На встрече с читателями Галина Бледных представит фотоматериалы, расскажет о том, что не вошло в книгу, прочтет отрывки из книги.

Начало в 16.00, вход свободный.