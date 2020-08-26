Показали зубы. Репортаж из мятежного Волчихинского района, где жители пытаются снять с должности главу

В редакцию altapress.ru поступило письмо от неравнодушных жителей Волчихинского района. Они чувствуют себя совершенно ненужными местной власти. Глава района, по их утверждению, абсолютно не справляется со своими обязанностями. Мы отправились в мятежный район и выяснили, так ли это на самом деле. А также узнали, с какими мотивами было написано данное письмо — захватить власть в свои руки или же реанимировать малую родину.

Обзорная экскурсия

В Волчихе нас ждала автор письма — местный депутат Елена Перевозчикова. Первое, что она сказала при встрече с корреспондентом: «Я прошу прощения за внешний вид села. Мне очень стыдно».

На первый взгляд Волчиха ничем не отличается от других райцентров края. Главная улица Ленина, как и везде, наполнена большим количеством магазинов, сервисов и административных зданий. Но, как оказалось, это всего лишь фантик, содержимое хранит в себе немало сюрпризов.

Мы остановились у сельсовета, оттуда Елена повела нас к администрации района. Путь к ней лежит через аллею, которую сделали в прошлом году в рамках программы «Благоустройство городской среды» за 3,5 млн рублей.

Село Волчиха. Ирина Пергаева. Село Волчиха. Ирина Пергаева. Село Волчиха. Ирина Пергаева.

Елена Перевозчикова,

депутат районного совета:

Посмотрите, и это выход на центральную площадь. В народе его прозвали «козья трубка». Мне было до слез обидно, когда я увидела аллею в Тальменке, сделанную по той же программе и за те же миллионы. А что у нас? Жители возмущены и крайне недовольны.

Елена Перевозчикова предлагает нам пройти к одной из скамеек, чтобы мы наглядно убедились в качестве проделанной работы. Она слегка толкает ногой стоящую рядом урну, которая с грохотом валится набок. Болты, кстати, предназначенные для ее закрепления, на месте.

Взглянув на некачественную работу по благоустройству аллеи, мы наконец доходим до районной администрации. Но у нее не оказалось крыльца, а вся территория вокруг здания перекопана.

Администрация Волчихинского района. Ирина Пергаева. Администрация Волчихинского района. Ирина Пергаева. Администрация Волчихинского района. Ирина Пергаева.

Елена Перевозчикова,

депутат районного совета:

Сегодня приехал губернатор края, а в администрацию даже попасть не сможет без крыльца. Подрядчик, который занимался этим, сбежал. Теперь работу будет заканчивать тот, кто делал нашу прекрасную аллейку. Видимо, с таким же качеством.

Прогулка по селу продолжается, теперь путь лежит к местному парку, в котором нас уже ждут жители села Пятков Лог, возмущенные новостью о закрытии единственной школы и приехавшие в Волчиху специально для разговора с нами.

Закрытие школы в Пятковом Логе

На лавочке в парке сидят три женщины, которые приехали в райцентр на такси, потому что в районе отсутствует транспортное сообщение. Но об этом расскажем немного позже.

Жители Волчихинского района. Ирина Пергаева.

Они очень грустные, покрасневшие глаза опущены, а кисти рук сжаты в кулаки. С дрожью в голосе женщины рассказывают, как их село постепенно разваливается из-за предложения закрыть школу.

Сейчас в Пятковом Логе функционирует только начальная школа, а вот детей 8−9-х классов будут возить в соседнее село. Как утверждают жители, сделать это в зимнее время просто невозможно из-за географических особенностей. Дорогу постоянно заметает, а машины по пути застревают.

«Родителям этих школьников директор на собрании предложила в обязательном порядке подписать соглашение на перевозку детей, иначе они просто будут не аттестованы», — рассказывает одна из собеседниц.

5−7-х классов в школе сейчас нет. Родители этих детей просто испугались ежедневных перевозок и уехали из села.

«Три года назад нам начали говорить о скором закрытии школы. Поэтому молодые семьи с детьми разъехались, а вслед за ними и специалисты. Теперь в селе острая нехватка учителей», — рассказывают жительницы Пяткова Лога.

Село Волчиха. Ирина Пергаева.

В отделе образования людям предложили решать свою проблему самостоятельно, потому что предоставить педагогов для села там не могут.

Елена Перевозчикова,

депутат районного совета:

Я провела свое расследование, все упирается в землю. В прошлом году появились люди, которые предложили купить ее, так как эта территория осталась белым пятном на карте нашего крупного волчихинского фермера. Вся земля вокруг Пяткова Лога его, а село не задето.

Жители уверены, что глава района специально создала такой настрой среди населения для того, чтобы заполучить землю. По словам наших собеседниц, закрытие школы приведет к гибели села.

Транспортные проблемы

Одной из главных проблем Волчихинского района Елена Перевозчикова называет отсутствие транспортного сообщения между селами. Единственный способ добраться до районного центра — такси.

Село Волчиха. Ирина Пергаева.

Для того чтобы приехать, например, из Пяткова Лога в Волчиху и обратно, потребуется заплатить 800 рублей.

Елена Перевозчикова,

депутат районного совета:

Я отправляла запрос в прокуратуру. Там мне ответили, что глава бездействует в решении данной проблемы. С декабря 2019 года у нас нет автобусного сообщения, люди не могут приехать ни в аптеку, ни в больницу, ни по личным делам, в соцзащиту.

Как нам объяснили жители района, автобусного сообщения между селами нет. Нанимаемые машины ждут людей только два часа, но зачастую сделать свои дела за это время не получается. Чтобы не платить много денег за такси, глава посоветовала людям, как они утверждают, «сбиваться в кучки».

Вопрос с перевозкой детей из Пяткова Лога в соседнее село тоже не решен. Учебный год вот-вот начнется, но никакие документы по этому поводу не предоставлены. Сначала предполагалось, что школьников будут возить на «Ниве», а не на специальном транспорте.

Рынок в селе Волчиха. Ирина Пергаева.

Елена Перевозчикова,

депутат районного совета:

Прокуратура вынесла решение о недопустимости закрытия школы (есть в распоряжении редакции). На сегодняшний день нет специализированного автобуса для перевозки детей, не разработана схема маршрута, а также нет ни одного согласования на перевозку детей.

Проблемы с мусором

Весной 2019 года району были выделены средства на приобретение контейнеров и организацию площадок для складирования мусора. Но их до сих пор не обустроили, люди выставляют мусор на улицу, а собаки его просто растаскивают.

Село Волчиха. Ирина Пергаева.

Нина Михайловна,

жительница села Пятков Лог:

Нам запрещают сжигать собственный мусор в печках. Я, например, разжигаю всякими газетками и бумажками баню летом каждый день. По их логике, я должна свой мусор сдать, заплатить за то, чтобы его вывезли, а потом купить другой, чтобы затопить баню и помыться.

Жители платят по 66 рублей в месяц за вывоз мусора в Волчиху, хотя в каждом селе должна быть своя оборудованная площадка. Сейчас машина забирает отходы два раза в месяц, но проезжает только по главной улице Пяткова Лога.

Нина Михайловна,

жительница села Пятков Лог:

Мою соседку вынудили платить за мусор. Она пошла оформлять детское пособие, а первое, что у нее спросили, — заплатила ли она за вывоз. Женщина ответила отрицательно, и ей отказались оформлять пособие. Только после оплаты.

Проблемы здравоохранения

На соседней лавочке в парке сидят три взволнованные бабушки. Одна нервно теребит в руках маленький белый листок, на котором, как оказалось, написаны названия редких и дорогих лекарств, необходимых для лечения ее родственника.

Жители Волчихинского района. Ирина Пергаева.

Зинаида,

жительница села Вострово:

Родственник у меня болеет, а лекарства нужного нигде нет. Он ветеран боевых действий в Чечне и Афганистане, проработал всю жизнь в полиции, и у него рак крови. Сейчас человек просто тает на глазах.

Стоимость одного стандарта необходимого препарата — 80 тыс. рублей. Таких денег в селе, конечно, нет. Мужчине лекарство должно выделяться по льготе, так как он инвалид второй группы. Но препарата нет во всем крае, он ждет его уже два месяца, а при таком заболевании лечение нужно проводить незамедлительно.

По словам жительниц Волчихи, в районной больнице сейчас работают только два терапевта на 18 тыс. человек. Талоны расписаны на несколько недель вперед, а попасть на прием с острой болью проблематично.

Жители Волчихинского района. Ирина Пергаева.

«Видите, у меня все лицо красное, потому что мне не идет назначенное лекарство. Позвонила в больницу, чтобы выписали другое, а талонов нет на неделю вперед», — рассказывает одна из бабушек.

Сельчане остро нуждаются в окулисте, лоре и неврологе. На прием к этим специалистам приходится ездить в Рубцовск или Барнаул, но перенести эту поездку больным бабушкам сложно.

Елена Перевозчикова,

депутат районного совета:

К нам не устраиваются по программе «Земский доктор». Приезжают, смотрят обстановку в районе и сразу обратно, потому что работать в таких условиях не хотят.

Выслушав проблемы женщин, мы отправляемся из парка на местный рынок. Наш взгляд зацепился за сельчанку, продающую яблоки и куриные тушки. Она платочком отгоняла от мяса надоедливых мух и очень грустила.

Рынок в селе Волчиха. Ирина Пергаева. Село Волчиха. Ирина Пергаева. Рынок в селе Волчиха. Ирина Пергаева. Рынок в селе Волчиха. Ирина Пергаева. Рынок в селе Волчиха. Ирина Пергаева. Рынок в селе Волчиха. Ирина Пергаева.

Женщина попросила не называть ее имя — боится. Она рассказала, что столкнулась с «небывалым хамством» в местной больнице.

«Пришла с давлением, терапевта в это время не было. Приняла решение поехать в диагностический центр в Рубцовск. Мне сказали сдавать все анализы, но для удобства сделала это у нас в Волчихе. Направления нужно было брать у фельдшера, а она наорала на меня за то, что потратила на выписку талонов целый час», — делится сельчанка.

Такое отношение она терпеть не захотела и позвонила главному врачу. На что та ответила: «Не может быть!»

Водоснабжение и отопление

Здесь же, на рынке, небольшой магазинчик сантехники, заходим туда. За прилавком стоит продавец Николай, который тоже захотел прокомментировать сложившуюся ситуацию. Он недоволен качеством водопроводных сетей, а также неподготовленностью района к отопительному сезону.

Житель Волчихинского района. Ирина Пергаева.

Николай,

продавец магазина сантехники:

К работе в кочегарках в этом году еще не приступали. Нужно проводить ремонт, закупать запчасти, а зима уже на носу. К отопительному сезону мы не готовы. Я узнал, что Артюшкина планирует сама покупать запчасти. А откуда глава может знать, что нужно в кочегарку? Ей бы людьми научиться руководить.

В селе Правда в июне люди остались без воды в засуху. По словам Перевозчиковой, глава района в это время просто ушла в отпуск, не решив проблему.

Котельная , отопительный сезон. altapress.ru

Елена Перевозчикова,

депутат районного совета:

В ситуацию вмешался прокурор, создал комиссию, вызвал туда меня. Всем миром сложились, купили трубы и провели ремонт. Через месяц людям дали воду. Нам всюду твердят, что из-за пандемии коронавируса нужно как можно чаще мыть руки, а в селе воды элементарно не было.

Депутат также утверждает, что большие проблемы с водой во всем районе. Изношенность сетей составляет более 80%.

Угрозы жизни

Продавец Николай во время разговора поделился, что к нему приходили с угрозами причинить вред здоровью, если он продолжит собирать подписи жителей района против главы.

Угрозы поступали и Перевозчиковой. Елена также столкнулась и с решительными действиями. Депутату разбили пластиковое окно в доме, пока она спала. Полиция назвала ущерб незначительным.

Елена Перевозчикова,

депутат районного совета:

Доказательств у меня не было. А что, я должна была стоять ночью у окна с фотоаппаратом и снимать момент совершения преступления?

Жители Волчихинского района. Ирина Пергаева.

Жители Волчихинского района обеспокоены ситуацией и переживают за будущее своей малой родины. Елена Перевозчикова также поделилась, что ее поддерживают многие сельчане, но негласно. В них живет страх потери работы, так как, по словам депутата, уволят всех, кто подпишет ее обращение к губернатору с требованием отставки главы района.

Прилетит вдруг волшебник

Во время нашей экскурсии в Волчихинский район на вертолете прилетел губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В своем аккаунте в Instagram он сообщил, что жители района обратились к нему с просьбой построить новый Дом культуры. Старое здание стоит еще с 1925 года, и ремонтировать его просто нет смысла. Губернатор поручил министерству культуры края подготовить проектно-сметную документацию на строительство нового здания.

Также Виктор Томенко посетил село Усть-Волчиха, в котором завершается строительство новой школы. Ее стоимость с учетом мебели и оборудования составила почти 227 млн рублей. В ней будет создан центр с современными образовательными технологиями, где дети смогут заниматься техническим творчеством.

Про конфликт в районе в Instagram губернатор ничего не написал.

Мы пытались связаться с главой района Еленой Артюшкиной. На телефонные звонки в течение нескольких дней она не отвечала, также ее не оказалось на рабочем месте в момент нашего визита в Волчиху. Редакция «Свободного курса» продолжает следить за развитием событий.