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Фильм Кончаловского о расстреле мирной демонстрации попал в лонг-лист премии «Оскар»

Американская академия кинематографических искусств и наук включила фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» в лонг-лист премии «Оскар». Это значит, что фильм будет бороться за главную статуэтку в номинации «Лучший иностранный фильм».

Дорогие товарищи
Дорогие товарищи
kinopoisk.ru

Картина «Дорогие товарищи» вышла в 2020 году.

Черно-белая драма «Дорогие товарищи!» рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Картина была удостоена специального приза жюри на Венецианском кинофестивале и других международных наград.

Фильм Кончаловского также был включен Национальным советом кинокритиков США в число пяти лучших фильмов на иностранном языке.

Всего в номинации к рассмотрению предоставлены картины из 93 страны, пишет ТАСС. Представители академии констатировали, что впервые на данную премию претендуют картины, созданные в Лесото, Судане и Суринаме.

Шорт-лист премии из 15 кинолент огласят 9 февраля. Окончательных номинантов объявят 15 марта. Сам «Оскар» пройдет 25 апреля.

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