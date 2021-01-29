Disney+ запретил к показу мультфильмы «Дамбо» и «Питер Пэн» из-за расизма

«Дамбо», «Питер Пэн», «Коты-аристократы» и «Швейцарская семья Робинзонов» оказались под запретом у американского сервиса Disney+. Причина — демонстрация в мультфильмах расовых стереотипов.

В частности, «Питер Пэну» досталось за то, что племя индейцев там называют «краснокожими», у одного из котов в «Котах-аристократы» раскосые глаза, а в «Дамбо» высмеиваются афроамериканские рабочие на южных плантациях, которые, судя по их песне, просаживают весь заработок.

Фильм «Швейцарская семья Робинзонов» подвергся критике за наличие пиратов с «желтыми» и «коричневыми» лицами, пишет РИА «Новости».

Представители Disney никак не прокомментировали свои санкции в отношении мультфильмов.

Ранее сообщалось, что компания Disney приняла решение сопровождать мультфильмы «Дамбо», «Питер Пэн» и «Коты-аристократы» на сервисе Disney+ предупреждениями о наличии в них «вредных стереотипов» и «негативных изображений народов или культур».