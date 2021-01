На ТНТ выходит сериал «Полет», где сыграли отец и сын Ефремовы

В сериале рассказывается история шести сотрудников строительной фирмы, которые случайно перепутали аэропорты и опоздали на рейс. Их самолет с другими коллегами разбивается при взлете. Это событие серьезно влияет на выживших и заставляет переосмыслить свою жизнь по-новому.

Каждая серия посвящена истории одного из ключевых персонажей.

В фильме сыграли Михаил и Никита Ефремов, Юлия Хлынина, Павел Табаков, Оксана Акиньшина, Евгения Добровольская и другие.

Это один из последних проектов, в котором успел сняться артист Михаил Ефремов до трагической аварии.

«Роль так и тянет назвать пророческой: его персонаж, юрист Жабенко, сильно пьет, покупает в даркнете кокаин, а где-то в прошлом сел нетрезвым за руль, из-за чего погиб человек», — пишет «Комсомольская правда».

Еще до выхода на экраны, в ноябре 2020 года, «Полет» был включен в программу международного конкурса Seriencamp Festival — крупнейшего в Германии фестиваля сериалов. Картина также вошла в программу Best around the world, став единственным российским проектом среди 50 участников, сообщает «Культуромания».

Сериал можно увидеть не только в телеэфире, но и на платформе Premier.