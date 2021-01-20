Netflix снял взрослую киноадаптацию мультфильма про фей Винкс

Netflix выпустил трейлер своего нового фильма, который снят по мотивам известного мультсериала «Винкс» про девушек-фей. Игровая версия получила название «Судьба: Сага Винкс», пишет «Российская газета».

Фильм неожиданно получил возрастное ограничение 18+. Предположительно, киноадаптация рассчитана на аудиторию, которая выросла на оригинальном мультике.

Это история о пяти волшебницах, которые учатся в магической школе «Алфея» в Ином мире. Там они овладевают своей магической силой. Девушек ждёт любовь и соперничество, а также смертельно опасные монстры.

Трейлер фильма показывает более мрачную волшебную вселенную, которая разительно отличается от радужного мультика.

Премьера «Саги Винкс» запланирована на 22 января.

Оригинальный мультсериал выходил с 2004 по 2019 год. В нем также шла речь о пяти феях. Сюжет разворачивался вокруг волшебницы Блум, владеющей стихией огня. В отличие от остальных героев, она попала в магический мир из мира людей — как, например, и Гарри Поттер.