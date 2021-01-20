Барнаул -23°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Netflix снял взрослую киноадаптацию мультфильма про фей Винкс

Netflix выпустил трейлер своего нового фильма, который снят по мотивам известного мультсериала «Винкс» про девушек-фей. Игровая версия получила название «Судьба: Сага Винкс», пишет «Российская газета».

Мультфильм "Винкс"
Мультфильм "Винкс"
kinopoisk.ru

Фильм неожиданно получил возрастное ограничение 18+. Предположительно, киноадаптация рассчитана на аудиторию, которая выросла на оригинальном мультике.

Это история о пяти волшебницах, которые учатся в магической школе «Алфея» в Ином мире. Там они овладевают своей магической силой. Девушек ждёт любовь и соперничество, а также смертельно опасные монстры.

Трейлер фильма показывает более мрачную волшебную вселенную, которая разительно отличается от радужного мультика.

Премьера «Саги Винкс» запланирована на 22 января.

Оригинальный мультсериал выходил с 2004 по 2019 год. В нем также шла речь о пяти феях. Сюжет разворачивался вокруг волшебницы Блум, владеющей стихией огня. В отличие от остальных героев, она попала в магический мир из мира людей — как, например, и Гарри Поттер.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка