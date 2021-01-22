HBO начал работу над приквелом «Игры престолов»

Американская телекомпания HBO работает над экранизацией приквела к телесериалу «Игра престолов». Он будет основан на серии новелл Джорджа Мартина «Повести о Дунке и Эгге», пишет ТАСС.

Главными персонажами «Повести о Дунке и Эгге» являются рыцарь Дункан Высокий и его молодой принц Эйгон Таргариен. Действия разворачиваются за 90 лет до событий цикла «Песнь льда и пламени», по которому был снят популярный сериал «Игра престолов».

Имена сценаристов, режиссеров и шоураннеров не раскрывают — проект пока находится на начальной стадии разработки.

Это уже не первый приквел по знаменитому сериалу. Первый под названием «Долгая ночь» разрабатывали в 2019 году, но проект закрыли ради другого — «Дома дракона».

В этом сериале будут рассказываться события в Вестеросе, которые произошли за 150 лет до событий «Игры престолов». А именно о войне за Железный трон между братом и сестрой Таргариенов — Рейнирой и Эйгоном.

В качестве литературной основы «Дома дракона» взят роман Джорджа Мартина «Пламя и кровь».

Съемки сериала стартуют в этом году.