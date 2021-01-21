В Барнауле на большом экране можно будет увидеть последний фильм Федерико Феллини

Клуб кинотеатра «Премьера» проведет спецпоказ картины Федерико Феллини «Голос Луны» с Роберто Бениньи в главной роли. Вечер будет посвящен 100-летию знаменитого итальянского режиссера.

В российский прокат эта картина выходит впервые. К тому же, это уже отреставрированная версия.

Перед началом фильма Любовь Юношева, сценарист и преподаватель сценарного мастерства Алтайского краевого колледжа культуры, расскажет о режиссёре картины и познакомит зрителей с интересными фактами о фильме. После показа пройдет обсуждение.

«Голос Луны» — история лунатика Иво Сальвини (Роберто Бениньи), который любит гулять по ночам. Сальвини попадает в одно недоразумение за другим, знакомясь с разными людьми и открывая им чудеса подлунного мира. Путешествие Сальвини становится метафорой всей человеческой жизни.

«Критики называют ленту духовным завещанием Феллини, видя в нем вселенскую тайну и скрытые смыслы», — пишет Молодежный центр кинематографистов Алтая.

Встреча состоится 22 января в 18:30. Цена билета — 150 рублей.

Фильм в «Премьере» можно будет также посмотреть 23 и 26 января.