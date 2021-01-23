Как орешки. 10 чудесных короткометражек, которые можно посмотреть за один вечер

Если наскучили затянутые сюжеты, то пора переходить на мини-фильмы. За один вечер можно вникнуть в десяток интереснейших сюжетов. Мы собрали самые захватывающие короткометражки о любви, ненависти и холодце с капустой.

«Добрый день»

Режиссер: Ольга Дибцева, 2016. Курьер отдает заказ семейной паре и наблюдает несколько случайных смертей. В концовке фильма, пронизанного черным юмором, молодой человек становится обладателем окровавленного холодильника.

«Нежность»

Режиссер: Анна Меликян, 2018. Фильм повествует о дне из жизни Елены Ивановны. Женщина приехала в Санкт-Петербург и пытается найти любовника, чтобы выиграть спор с подругой. Всего на поиски есть 24 часа. Озвучивает картину Константин Хабенский.

«#ЭТОНЕВАЖНО»

Режиссер: Резо Гигинеишвили, 2019. Монолог об ужасе старости превращается в лирическую историю любви. Дополняет сюжет саундтрек, написанный Борисом Гребенщиковым.

«Z»

Режиссер: Василий Сигарев, 2016. Зомби-апокалипсис может случиться уже завтра. Но теперь есть место, где можно спастись.

«Прощай , любимый»

Режиссеры: Александр Цыпкин, Ксения Раппопорт, Павел Капинос, 2017. Это монолог взрослой женщины, от которой муж уходит к любовнице. Зритель до последнего кадра не понимает, говорит героиня с мужем или просто репетирует будущую беседу. И только неожиданный финал расставляет все точки над i.

«Холодец»

Режиссер: Алексей Марусов, 2020. Умные и начитанные герои этой короткометражки собираются в деревне, чтобы сварить холодец. Как только топор оказывается поднятым над свиной головой, появляется она — женщина с банкой капусты.

«Рядом»

Режиссер: Яна Троянова, 2014. Даже когда любовь появляется в образе женщины, ее бессознательно отталкивают. Но она обязательно приходит снова.

«Ну , простите!»

Режиссер: Рената Литвинова, 2016. В модном баре встречаются успешный бизнесмен и девочка-подросток. Между ними завязывается разговор. А начинается «Ну, простите!» с осколков разбитой тарелки и брошенного на пол кольца.

«ДОЛЛ»

Режиссер: Виктор Сидоров, 2014. Забыв о контракте и правилах, Михаил совершает непоправимые ошибки. Теперь время работает против мужчины.

«По пути»

Режиссер: Алена Олейник, 2015. Накануне свадьбы архитектор Пол и его будущая жена отправляются в путешествие по Транссибирской магистрали. Три дня в сердце Сибири подарят паре не только борщ и русский балет, но и неудобное чувство. То, которое невозможно забыть.