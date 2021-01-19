Шаманство и йога. Звезда фильма «Союз спасения» рассказал алтайским студентам, как стать крутым актером

Московский актер театра и кино, уроженец Алтайского края Антон Феоктистов в декабре посетил в Барнаул, чтобы лично познакомиться со студентами-первокурсниками АГИК. На протяжении четырех лет он будет куратором актерского курса. А его первый педагог, доцент и режиссер Николай Вязигин — художественным руководителем. «Афиша» узнала, что думает Феоктистов о «первогодках» и о профессии в целом.

О возвращении в Барнаул

— Вести курс мне предложил мой мастер, Николай Вязигин. Я не мог отказать человеку, который в свое время столько в меня вложил, воспитал и взрастил.

В Барнауле я был последний раз три года назад. Здесь многое поменялось. Но еще остались места, которые дышат прекрасными воспоминаниями. Барнаул меняется в лучшую сторону. Появились хорошие дороги, строятся новые здания.

О встрече с первокурсниками

— Они очень молоды, поэтому про них пока сложно сказать что-то конкретное. Пока ничего не «взошло», идет только «подготовка почвы».

По себе знаю, что человеку, который пришел со школьной скамьи в институт, сложно объяснить, о чем, например, монолог Гамлета. Хотя самому герою Шекспира было около 17 лет.

Мне вспоминается замечательное стихотворение у Левитанского:

«Мундиры, ментики, нашивки, эполеты.

А век так короток — господь не приведи.

Мальчишки, умницы, российские поэты,

Провидцы в двадцать и пророки к тридцати».

Встреча Антона Феоктистова со студентами Даниил Коньшин

То есть раньше в тридцать лет люди чувствовали себя пожившими людьми. А сейчас поколение совсем другое, взрослеют они позже. А уж понимание актерской профессии к ним придет только через несколько лет после выпуска.

Когда я окончил МХАТ, думал: «Ну все, теперь я все знаю». А на самом деле начал учиться всему заново. Такая специфика профессии. Но это здорово, это стимул для дальнейшего развития.

Если студенты захотят учиться в Москве

— В московском метро раньше висел рекламный щит, который мне очень нравился. На нем было написано: «Город — единство непохожих». Это действительно так. И воздействует большой город на всех действует по-разному: кого-то закаляет, кого-то ломает.

В Москве нужно быть готовыми ко всему, но для ребят из Сибири это не проблема. Главное — не потерять себя.

Например, кино очень сильно расслабляет. Ассистентка вокруг бегает, над твоим образом работают гримеры, костюмеры. В театре ты не будешь таким «центром вселенной».

Актер Антон Феоктистов на встрече со студентами АГИК Даниил Коньшин

Придется пройти воду, огонь и «медные трубы», некоторым достанутся испытания в виде славы, богатства. Многих это ломает.

Если говорить только об учебе, то мне повезло с педагогами и в Барнауле, и в Москве — они ни на йоту не уступают друг другу.

А если затронуть тему возможностей — конечно, в Москве их больше. Например, у нас столовая была в театре МХАТ. Мы видели каждый день знаменитых артистов, имели возможность наблюдать за ними.

О педагогам МХАТ

— Во МХАТ нам было на кого равняться.

Например, после первого же занятия у педагога по речи Натальи Журавлевой девочки вместо коротких юбок надели длинные платья, строгие водолазки. Мастер несла такую энергетику, что они потом просто не могли надеть что-то другое.

Это было также невозможно, как заявиться на лекцию к Олегу Павловичу Табакову в каких-нибудь шлепках. Если бы сейчас он вошел в эту дверь — мы бы неосознанно встали. Эти люди одним своим существованием подтягивали нас на другой уровень.

Табаков еще был очень добрым человеком, я много раз видел, как он помогал студентам — с учебой, с общежитием. Он был из того поколения невосполнимых людей, которых сегодня некем заменить.

О сегодняшнем театре

— Интересно, что самый популярный вопрос в кассе театра им. Пушкина: «А спектакль хорошо заканчивается?». И зрители берут билеты на те постановки, у которых счастливый конец.

Это не связано с пандемией, так было и до нее. Видимо, людям просто хватает серости, мрачности в обычной жизни, им хочется видеть больше доброты, красоты.

Мне кажется, что сегодня все устали от модных средств и трюков на сцене и тянутся к простому. Режиссер Юрий Бутусов поставил чеховскую «Чайка», в спектакле одну из сцен актеры повторяют трижды — играют ее в разных жанрах. А потом показывают ее просто — и так оказывается лучше всего.

Об учении Станиславского

— Мне кажется, что в системе Станиславского много йоги. В то время, когда он работал над учением, индийская практика как раз дошла до Москвы. В актерских тренингах есть те же игры с сознанием, дыхательные упражнение и прочее. В принципе в актерстве есть некоторое «шаманство», когда ты присваиваешь себе чужую личину, логику персонажа.

Анатолий Смелянский (доктор искусствоведения, историк театра — Прим.ред.) на лекциях об истории МХАТ рассказывал, что артист Иван Москвин (ученик Немировича-Данченко — Прим.ред.), однажды купил маленький гроб, принес его в репетиционный зал и периодически оплакивал «ребенка». Так он разминал свой актерский «аппарат».

А когда Станиславский репетировал один из своих спектаклей, он ставил перед актерами задачу — сейчас мы сыграем спектакль и закончится война. Вот такой был масштаб, сила мысли.

О съемках в «Союзе спасения» и сериале «Грозный»

— Запомнились съемки в Белгороде, где мы снимали сцены с реальными солдатами в огромном поле. Было очень холодно и снежно, мы целый день стояли на морозе.

Мне удалось заслужить уважение моего взвода — я не бегал без конца греться в палатку, а стоял вместе со всеми на ветру. Один раз меня кто-то позвал в палатку, я отошел от взвода и услышал в спину: «Командир, не бросай!». Замечательные ребята, во всем помогали на съемках.

Антон Феоктистов в фильме «Союз спасения» Кадр из фильма

Правда, в финальной версии «Союза спасения» историю нашего полка значительно сократили. Осталось много материала — его используют для создания одноименного сериала.

В сериале «Грозный» были уникальные съемки — нас пустили в закрытые царские палаты, куда не водят туристов. Там даже краски сохранились с тех времен. Атмосфера там невероятная.

Что посмотреть

— Могу посоветовать фильм «Артист», там превосходные актерские работы.

Это история об актерах немого черно-белого кино, которые застали появление кино со звуком. В фильме очень интересно запечатлен момент этого перехода — актер пьет воду из стакана и ставит его на стол. И тут впервые в картине появляется звук — стук бокала о стол.

И, конечно, советую любой фильм с актером Дэниелом Дэль-Льисом, у которого три «Оскара» за лучшие мужские роли. Это тот человек, который может легко забросить карьеру и отправиться работать простым обувщиком.

У Льюиса есть какая-то позиция, он хочет что-то объяснить миру — и это круто. Об этом я говорил и студентам-актерам. Если вы не хотите ничего менять в людях, себе, мире — то это не ваша профессия.

У меня есть теория, что вселенной правят прилагательные. Например, есть слово «война». Она может быть игрушечной или братоубийственной.

Прилагательное выражают твое личное отношение к миру, семье, богу, к чему угодно. Главное — не быть безразличными. А этому научить невозможно.

Что известно об актере

Антон Феоктистов родился в Новоалтайске. В 1999 году он поступил на курс Николая Вязигина в АГИК.

В 2003 году поехал в Москву, где поступил в школу-студию МХАТ. В 2007 был принят в труппу МХАТ. С 2011 года — актер Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.

Снимался в таких фильмах и сериалах, как «Институт благородных девиц», «Вангелия», «Шулер», «Овечка Долли была злая и рано умерла», «Трюкач», «Союз спасения», «Грозный» и многих других.