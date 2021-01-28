Топ-5 сериалов, которые сейчас смотрит и обсуждает весь мир

С самого начала 2021 года любители сериалов разрываются в выборе. Что же им посмотреть в первую очередь: красивую мелодраму, загадочный хоррор или смешную фантастику? Предлагаем ознакомиться со списком сериалов, которые сейчас смотрят во всем мире.

Бриджертоны

Не успел сериал «Ход королевы» заявить о новом рекорде, как его тут же побил костюмированный многосерийный фильм «Бриджертоны» от Netflix. Это экранизация серии современных дамских романов Джулии Куин о дворянской семье эпохи Регентства, состоящей из восьми братьев и сестер. За месяц «Бриджертонов» посмотрели 63 млн пользователей.

Сюжет — в стиле произведений Джейн Остин. Старшая дочь влиятельной семьи Бриджертонов Дафна впервые выходит в свет и ждет, когда ей кто-нибудь предложит руку и сердце. Однако женихи не торопятся обивать пороги ее дома.

Тогда на помощь Дафне приходит друг ее брата, герцог Саймон Гастингс. Он предлагает девушке изображать возлюбленных, тогда другие мужчины сразу обратят на нее внимание. Но хитрая игра молодых людей выходит из-под контроля.

Как и в сериале, выход «Бриджертонов» не обошелся без скандала. Создателей обвинили в неправдоподобности изображения эпохи — начиная с того, что королеву и людей высшего сословия играют темнокожие актеры, костюмы не соответствуют эпохе, а в одном из эпизодом звучит стилизованная музыка современной исполнительницы Билли Айлиш.

Российский продюсер Александр Роднянский при просмотре «Бриджертонов» призвал зрителей наслаждаться картинкой и историей, а не выискивать исторические неточности, на которые художественный сериал осмысленно не претендует.

«Этот сериал, с одной стороны — чистейший эскапизм и удовольствие для зрителей. С другой — остроумное феминистское высказывание с той самой репрезентацией меньшинств, которая так пугает радетелей „историзма“. Он фиксирует происходящие изменения в нашем мире, а не в 19-м веке. Это сделано интересно и увлекательно», — прокомментировал он в своем Instagram.

Как бы то ни было, сериал уже продлили на второй сезон.

Ванда/Вижн

Это первый из пяти запланированных сериалов о супергероях вселенной Marvel. События развиваются после трагических событий, когда Танос уничтожил половину вселенной, а супергероям удалось повернуть время вспять. При этом Ванда Максимофф (она же Алая Ведьма) и андроид Вижн оказываются в одноэтажной Америке 50-х годов.

Жизнь молодоженов протекает безмятежно и показана в духе мыльных комедийных сериалов второй половины XX века. Но однажды они замечают, что реальность вокруг них не соответствует действительности. И в ней надо разобраться.

Фанаты комиксов странность происходящего списывают на магические способности Алой Ведьмы, которая может изменять реальность. Поклонники Marvel знают, как тяжело Ванда переживала потерю Вижена — поэтому вполне возможно, что таким образом она пытается скрыть свое горе.

Всего в сериале десять эпизодов, из них вышли пока что три. Поэтому самое время присоединиться к просмотру супергеройского сериала и узнать, оказалась ли теория фанатов верной.

Люпен

Еще один мини-сериал от Netflix, который вслед за «Бриджертонами» и «Ходом королевы» бьет многомиллионные рекорды по просмотрам.

В многосерийном фильме на французском языке рассказывается об иммигранте из Сенегала Ассане Диопе, профессиональном воре и мошеннике. Еще в детстве он вдохновлялся историями о воре-джентльмене Арсене Люпене из романов Мориса Леблана.

Будучи взрослым Ассан узнает, что его отец, погибший с тюрьме, был невиновен. Тогда герой решает отомстить за него. И для этого Ассану нужно украсть колье Марии-Антуанетты из Лувра.

В «Люпене» всего пять эпизодов, которые можно посмотреть за один выходной. Лихой сюжет смотрится на одном дыхании — здесь есть и элегантный авантюризм, и эффектные драки, и магия обмана.

Главную роль в сериале исполнил Омар Си, который многим известен по комедии «1+1».

Стража

Кислотный фэнтази-сериал по книге Терри Пратчетта, который разделил фанатов писателя на два лагеря: одни считают его лучшей экранизацией, другие — «лучше бы не снимали вообще».

В сериале рассказывается о Плоском мире, где преступления официально разрешены законом. Здесь живут самые разные расы — люди, эльфы, гномы, зомби, оборотни и так далее. Все они борются за свое право существовать.

Среди них есть и Стражники — неудачники, которые давным-давно забросили свои обязанности по сохранению спокойствия. Но появление в команде решительного новичка заставляет их вспомнить о службе.

Создатели фильма отмечают, что произведение Пратчетта они использовали лишь первоисточник и не стремились полностью экранизировать книгу. Поэтому если вы не знакомы с изданием, то буйный мир, наполненный абсурдным юмором и яркими персонажами, вам скорее всего понравится.

Дом с прислугой

Это уже второй сезон про дом, в котором творятся странные и страшные вещи.

Супруги Дороти и Шоне потеряли ребенка. Чтобы мать смогла пережить горе, погибшего малыша подменяют похожей куклой. Обезумевшая Дороти принимает ее за своего ребенка. А с приходом странной няни кукла внезапно оживает.

Второй сезон как раз раскроет личность загадочной няни и ее семьи.

Хоррор-сериал снимает продюсер и режиссер М. Найт Шьямалан («Шестое чувство», «Неуязвимый», «Это мы»). Одну из ролей исполняет звезда «Гарри Поттера» Руперг Гринт.

Сериал стартовал 15 января. Всего в нем будет 10 эпизодов.