Топ-7 кинопремьер февраля, которые стоит посмотреть барнаульцам

С точки зрения киноманов февраль выдается скучноватым. Обойдется без крупных мировых блокбастеров, в прокате сплошняком романтические истории — драмы и комедии. Что удивительно, обошлось и без военных драм. Зато есть душевная картина, посвященная всем папам. «Афиша» выбрала еще шесть интересных релизов, на которые стоит обратить внимание.

Кто-нибудь видел мою девчонку?

С 4 февраля. Драма. Режиссер: Ангелина Никонова. В ролях: Аня Чиповская, Александр Горчилин, Виктория Исакова, Юра Борисов.

Российская драма с историей о том, как невозможно найти счастье после смерти любимого человека.

Сергей и Кира в 90-е годы были самой прекрасной парой среди питерской богемы. Красивые, влюбленные друг в друга и в кинематограф. Но жили долго и счастливо не случилось — пара рассталась. Кира переезжает в другой город, находит нового мужа. Сергей умирает. Спустя много лет Кира понимает, что до сих пор горячо любит своего первого возлюбленного. Но прошлого уже не вернуть.

Фильм основан на реальных событиях и снят по мотивам одноименной биографической книги Карины Добротворской.

Мьюзик

С 4 февраля. Мюзикл. Режиссер: Sia. В ролях: Кейт Хадсон, Лесли Одом мл., Мэдди Зиглер, Гектор Элизондо.

Необычный и яркий фильм, который поднимает сложную проблему социализации особенных людей. Сняла его всемирно известная певица Sia, а главную роль в картине сыграла танцовщица Мэдди Зиглер.

По сюжету, девушка Зу после очередной попытки вернуться к нормальной жизни узнаёт, что ей предстоит стать опекуном сводной сестры, аутичного подростка по имени Мьюзик. Первое время им не удается найти контакт. Но есть язык, который понимают все, и это — музыка.

Конек-Горбунок

С 18 февраля. Сказка, приключения. Режиссер: Олег Погодин. В ролях: Антон Шагин, Павел Деревянко, Михаил Ефремов, Паулина Андреева.

Фильм по известной сказке Петра Ершова, которую мы все знаем с самого детства. У младшего Ивана появляется друг Конек-Горбунок, который готов помочь ему выполнить любые царские приказы. Даже самые невыполнимые — например, привезти Царь-девицу и достать Жар-птицу.

Ивану с Коньком предстоит проверить свою дружбу на прочность, столкнуться с коварным противником, преодолеть невероятные испытания и встретить такую любовь, ради которой стоит рискнуть всем. Ну, почти всем.

Аферистка

С 19 февраля. Криминальная комедия. Режиссер: Дж. Блэйксон. В ролях: Розамунд Пайк, Эйса Гонсалес, Дайэнн Уист, Исайя Уитлок мл.

Марла убеждена, что мир делится на хищников и жертв. Себя она, разумеется, причисляет к львицам, и искусно обдирает своих богатых клиентов за счет редкого обаяния и огромной доли цинизма.

Но ее очередная старушка-подопечная, которую Марла отправляет в дом престарелых, чтобы продать ее дом, оказывается не такой простой. И сладкая жизнь аферистки скоро превратится в игру на выживание.

Батя

С 23 февраля. Комедия. Режиссер: Дмитрий Ефимович. В ролях: Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Диана Енакаева.

Свою любовь родители проявляли по-разному. Только будучи взрослыми мы способны понять, что чеснок в нос и ингаляции над картошкой во время простуды — это не издевательства, а проявление заботы.

Фильм «Батя» Дмитрия Ефимовича как раз посвящен таким родителям — простым советским людям, которые как умели, так и любили. Это история о путешествии взрослого героя к своему отцу, суровому русскому мужику, который на заре девяностых по-своему правильно воспитывал своего сына.

Том и Джерри

С 25 февраля. Семейная комедия. Режиссер: Тим Стори. В ролях: Хлоя Грейс Морец, Майкл Пенья, Роб Делани, Колин Жост, Кен Жонг, Паллави Шарда.

Фильм, в котором своеобразно совмещается двухмерные герои Том и Джерри и вполне осязаемый мир людей. Впрочем, фанатов знаменитого мультфильма это вряд ли смутит.

По сюжету картины, работнице престижного отеля нужно срочно избавиться от мышонка Джерри, который может сорвать дорогую свадьбу. Тогда она нанимает уличного кота Тома, чтобы разобраться с наглым грызуном.

Пугало

С 25 февраля. Драма. Режиссер: Дмитрий Давыдов. В ролях: Валентина Романова-Чыскыырай, Анатолий Стручков, Артур Захаров, Анилена Гурьева.

Фильм-сенсация прошлогоднего «Кинотавра» от якутского режиссера.

Она — знахарка и отшельница. Все ее избегают и боятся, но по ночам тайком спешат к ней домой. Ведь только она может избавиться от своих болезней.

Для нее это проклятие, и каждый раз она клянется, что больше не будет помогать людям, но каждый раз не может им отказать. Она знает, что ее дар когда-нибудь погубит ее, но продолжает оставаться единственным шансом на спасение для людей.