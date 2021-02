Названы песни, которые полезно слушать в период пандемии

Песня Don’t Stop Me Now британской рок-группы Queen признана самой жизнеутверждающей песней в пандемию коронавируса, сообщают «Известия».

Опрос проводило издание Daily Mail. Большинство опрошенных признались, что композиция Queen поднимает настроение и дает энергию.

Вторым популярным жизнеутверждающим хитом стала песня Dancing Queen группы ABBA.

Третью строчку заняла песня Living on the prayer группы Bon Jovi.

Также в пятерку вошли композиции Walking on Sunshine рок-группы Katrina and the Waves и Good Vibrations в исполнении The Beach Boys.

Представитель компании AXA Health Марк Уинвуд считает, что выбор этих композиций не случаен. А любимые песни способны повысить в организме уровень «гормона хорошего самочувствия» — эндорфинов и дофаминов.