Выпущен альбом группы «Зоопарк», записанный на премьере фильма «Асса»

Музыкальное издательство «Выргород» выпустила на виниле, дисках и DVD концертный альбом группы «Зоопарк», который был записан 8 апреля 1988 года на премьере фильма «Асса» в Доме культуры Московского электролампового завода, сообщает РИА «Новости».

На позволяющих носителях альбом также дополняют архивные видеозаписи выступлений в ДК МАИ, ДК «Нива» и Ленинградском рок-клубе.

Всего в альбоме 18 песен, такие как «Белая ночь/Белая тепло», «Буги-вуги (каждый день)», «Дрянь», «Пригородный блюз», «Гопники», «Мажорный рок-н-ролл», «Право на рок» и «Трезвость — норма жизни» и другие.

«Я случайно нашел эту запись в архиве у знакомых, и меня приятно поразило качество. Резко воодушевившись услышанным, я начал решительно уговаривать «Отделение ВЫХОД» оперативно издать этот концерт в год 65-летия Майка Науменко. Три или четыре месяца активных телефонных переговоров завершились решением о выпуске концертного релиза «Зоопарка», — вспоминает автор книги «Бегство из зоопарка» Александр Кушнир.

На виниле также присутствует несколько треков Сергея Рыженко, сыгранных на этом концерте в ДК МЭЛЗ в акустике и в сопровождении «Зоопарка».

Венчает релиз финальный джем «Зоопарка» с концерта 17 апреля 1988, на котором Майк вместе с музыкантами «Аквариума» (Гребенщиков, Титов, Трощенков) и «Звуков Му» (Липницкий, Хотин) исполняет рок-н-ролльные стандарты: Route 66 и Blue Suede Shoes, а также композицию Wild Thing из репертуара The Troggs.

Группа «Зоопарк» — советская рок-группа, образованная в 1981 году в Ленинграде. Основатель и лидер группы — Михаил «Майк» Науменко, чье имя стоит в одном ряду с Виктором Цоем и Борисом Гренщиковым.

Творчество «Зоопарка» значительно повлияло на других российских рок-музыкантов, а образ Науменко увековечил режиссер Кирилл Серебренников в своем фильме «Лето». Там музыканта сыграл солист группы «Звери» Рома Зверь.