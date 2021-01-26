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Барнаульцы смогут поностальгировать под лучшие хиты Муслима Магомаева

9 февраля Барнаульский духовой оркестр проведет концерт, посвященный знаменитому артисту и композитору Муслиму Магомаеву.

Муслим Магомаев во время выступления на новогоднем "Голубом огоньке". 1983 год. Фото Созинова Виталия.
Муслим Магомаев во время выступления на новогоднем "Голубом огоньке". 1983 год. Фото Созинова Виталия.
dubikvit.livejournal.com

Хиты великого советского артиста исполнит солист музыкального театра Михаил Лямин.

Также зрителям на концерте расскажут трогательные истории из биографии Магомаева. Прочитает их заслуженная артистка Алтайского края Галина Зорина.

Дирижером программы выступит Сергей Белоусов.

«Благородный и мягкий тембр его голоса узнавался с первых секунд, его популярность в годы расцвета была безграничной, а прекрасный сценический образ стал эталоном мужественной красоты — так можно кратко охарактеризовать певца, народного артиста СССР Муслима Магомаева. Песни в его исполнении без преувеличения, можно назвать голосом целой эпохи в культурной жизни нашей страны», — говорят организаторы концерта.

Концерт пройдет в концертом зале АГИК (пр. Ленина, 66). Начало в 18:30. Цена билета — 250 рублей.

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