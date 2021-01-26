Барнаульцы смогут поностальгировать под лучшие хиты Муслима Магомаева

Хиты великого советского артиста исполнит солист музыкального театра Михаил Лямин.

Также зрителям на концерте расскажут трогательные истории из биографии Магомаева. Прочитает их заслуженная артистка Алтайского края Галина Зорина.

Дирижером программы выступит Сергей Белоусов.

«Благородный и мягкий тембр его голоса узнавался с первых секунд, его популярность в годы расцвета была безграничной, а прекрасный сценический образ стал эталоном мужественной красоты — так можно кратко охарактеризовать певца, народного артиста СССР Муслима Магомаева. Песни в его исполнении без преувеличения, можно назвать голосом целой эпохи в культурной жизни нашей страны», — говорят организаторы концерта.