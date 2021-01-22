Красота звука. Зачем в Барнаул приехала солистка нью-йоркской оперы, и чему она научила алтайских артистов

В Барнаул приехала солистка Большого театра и Metropolitan Opera Любовь Петрова. В течение недели она давала мастер-классы и проводила занятия с вокалистами Государственного молодежного ансамбля песни и танца «Алтай». Вместе с ними Петрова разобрала новую концертную программу.

«Вообще, я сейчас должна была быть в Майями, репетировать», — с улыбкой говорит оперная певица. — «Но очень рада находиться здесь, фотографирую деревья в инее и выкладываю фото в Instagram».

Коронавирус, безусловно, прервал все выступления Петровой в зарубежных театрах, но зато дал возможность попутешествовать по России и дать уроки артистам — в том числе алтайским.

В течение четырех дней вместе с ними она разбирала новую концертную программу по русским и зарубежным романсам. Готовить ее начал в прошлом году руководитель Александр Березиков, которого не стало в прошлом году. «Справиться с программой, достойно подготовить ее и выступить — наш долг», — говорят в ансамбле.

В программе будут романсы таких композиторов, как Валерий Гаврилин, Борис Фомин, Елена Романова и других.

«Произведения интересные, некоторые я сама даже не знала, отложила для себя ноты, которые хотела бы выучить», — призналась оперная певица. Также вокалисты ансамбля под руководством Петровой пробовали петь арии для расширения репертуара.

«Сильные стороны ребят — это, безусловно, сами голоса артистов и жажда работы. Они хотят петь, совершенствоваться и открыты для новых навыков», — отметила певица.

Предлагаем посмотреть отрывки из этих мастер-классов — по ним можно понять, насколько сильную программу готовят для барнаульских зрителей.

Главный хормейстер ансамбля Ольга Кузнецова говорит, что приезд такого большого и опытного педагога они ждали несколько лет и надеются на долгосрочное сотрудничество.

«Нам повезло с Любовью Петровой — мы на одной душевной волне. Сейчас мы получаем от нее то, что нужно для дальнейшего роста, чтобы быть конкурентоспособными не только в своем регионе, но и на мировых площадках», — подчеркнула она.

Над программой романсов продолжать работать дальше. Зрители услышат ее в октябре. Вокалисты «Алтая» выступят с Великорусским оркестром «Сибирь».