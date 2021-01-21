В барнаульском театре кукол готовят постановку про маргиналов и трудных подростков

Поставит его режиссер из Белоруссии, обладатель «Золотой маски» Александр Янушкевич.
Над художественной составляющей будет работать креативный мастер из Казахстана Антон Болкунов, который в прошлом году был тоже номинирован на главную театральную премию страны.
«Это будет довольно провокационная история, наполненная новыми формами, разнообразными художественными приемами. У нас молодая амбициозная труппа, готовая к настоящим театральным экспериментам. Зритель увидит привычный театр кукол с абсолютно новой стороны», — рассказали в театре.
Книга «Добыть Тарковского» позиционируется как «неинтеллигентные рассказы». В ней рассказывается о жизни в Перми в девяностые годы. Главные герои — маргиналы и трудные подростки, но при этом они романтичные натуры и философы.
Дата премьеры пока неизвестна. Пока что ожидается, что театр кукол в марте должен переехать в новое здание. Вероятнее всего, новый спектакль Янушкевич будет ставить уже там.