Барнаул -8°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

В барнаульском театре кукол готовят постановку про маргиналов и трудных подростков

В театре кукол «Сказка» в Барнауле началась подготовка к новому спектаклю «Добыть Тарковского» по рассказам пермского автора Павла Селукова, сообщает Минкульт.

Эскизы к постановке "Добыть Тарковского" в театре кукол "Сказка", Барнаул
Эскизы к постановке "Добыть Тарковского" в театре кукол "Сказка", Барнаул
culture22.ru

Поставит его режиссер из Белоруссии, обладатель «Золотой маски» Александр Янушкевич.

Над художественной составляющей будет работать креативный мастер из Казахстана Антон Болкунов, который в прошлом году был тоже номинирован на главную театральную премию страны.

«Это будет довольно провокационная история, наполненная новыми формами, разнообразными художественными приемами. У нас молодая амбициозная труппа, готовая к настоящим театральным экспериментам. Зритель увидит привычный театр кукол с абсолютно новой стороны», — рассказали в театре.

Книга «Добыть Тарковского» позиционируется как «неинтеллигентные рассказы». В ней рассказывается о жизни в Перми в девяностые годы. Главные герои — маргиналы и трудные подростки, но при этом они романтичные натуры и философы.

Дата премьеры пока неизвестна. Пока что ожидается, что театр кукол в марте должен переехать в новое здание. Вероятнее всего, новый спектакль Янушкевич будет ставить уже там.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка