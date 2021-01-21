В барнаульском театре кукол готовят постановку про маргиналов и трудных подростков

В театре кукол «Сказка» в Барнауле началась подготовка к новому спектаклю «Добыть Тарковского» по рассказам пермского автора Павла Селукова, сообщает Минкульт.

Поставит его режиссер из Белоруссии, обладатель «Золотой маски» Александр Янушкевич.

Над художественной составляющей будет работать креативный мастер из Казахстана Антон Болкунов, который в прошлом году был тоже номинирован на главную театральную премию страны.

«Это будет довольно провокационная история, наполненная новыми формами, разнообразными художественными приемами. У нас молодая амбициозная труппа, готовая к настоящим театральным экспериментам. Зритель увидит привычный театр кукол с абсолютно новой стороны», — рассказали в театре.

Книга «Добыть Тарковского» позиционируется как «неинтеллигентные рассказы». В ней рассказывается о жизни в Перми в девяностые годы. Главные герои — маргиналы и трудные подростки, но при этом они романтичные натуры и философы.

Дата премьеры пока неизвестна. Пока что ожидается, что театр кукол в марте должен переехать в новое здание. Вероятнее всего, новый спектакль Янушкевич будет ставить уже там.