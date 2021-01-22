Куда сходить на выходных в Барнауле 23 и 24 января

Посмотреть Феллини и послушать Бетховена или потрясти головой на метал-концерте и устроить снежную битву? Выбирать вам, а «Афиша» лишь подскажет направление.

Кино

В кинотеатрах вышел долгожданный мультфильм «Душа» от студий Disney и Pixar.

Зрителям предлагают отправиться в новое захватывающее путешествие и узнать историю зарождения личности.

Талантливый пианист перед важным выступлением внезапно умирает и попадает в мир нерожденных душ. Там он знакомится с душой 22, который не очень-то стремится попасть на Землю.

Любители интеллектуального кино могут отправиться в кинотеатр «Премьера». 23 января пройдет показ последнего фильма Федерико Феллини «Голос Луны» — эту работу знаменитого итальянского режиссера называют его духовным завещанием.

Лунатик Иво Сальвини гуляет по ночам, попадает в разные передряги и знакомится с разными людьми. Его путь — это метафора ко всей человеческой жизни.

Начало сеанса в 14:30. Цена билета — 150 рублей.

Театр

23 января в театре драмы покажут постановку по рассказам Шукшина «И разыгрались же кони в поле…». По словам режиссера Максима Астафьева, это откровенный разговор со зрителем о самом важном.

В спектакле — сборная «солянка» лучших рассказов алтайского писателя: от лирических и нежных «Сапожек» и «Случай в ресторане» до душераздирающего «Жена мужа в Париж провожала».

Начало в 17:30, цена билета — 150−500 рублей.

Репетиции спектакля «И разыгрались же кони в поле…». Театр драмы.

24 января в музыкальном театре пройдут «Три мушкетера», премьера которых состоялась в октябре прошлого года.

Динамику хитросплетенному сюжету Дюма добавляет яркая сценография — мушкетерам придется преодолеть не один лабиринт из лестниц, дверей и ширм.

«Три мушкетера» в Музыкальном театре. Дмитрий Лямзин.

Начало в 17:00. Цена билета — 400−800 рублей.

Выставка

В галерее «Турина гора» открылась выставка «Путь в творчестве». В ней собраны работы непрофессиональных мастеров из клуба «Художник. Возрождение».

Картины в этом сообществе рисуют люди самых разных профессий и возрастов. На выставке в основном представлены завораживающие пейзажи, натюрморты и необычные портреты.

Выставка «Путь в творчестве» в «Туриной горе» vk.com/public178537691

В «Республике ИЗО» начала работу традиционная ежегодная выставка «Слет», где свое творчество также представили люди старше 35 лет, не состоящие в «Союзе художников».

Всего выставлено около 300 произведений разных жанров. Но организаторы отмечают, что пейзажи в этом году все же преобладают.

Концерты

24 января в Hairy Lemon Pub будет греметь «металл». Представители post-hardcore, post-metal, post-punk и других «скрежещащих» направлений из Томска, Новосибирска и Барнаула исполнят мировые хиты и песни собственного сочинения.

Начало в 18:00, цена билета — 250 рублей.

В Барнауле прошел антиковидный рок-фестиваль. Антон Дегтярёв , ИД «Алтапресс»

Любители классическом музыки по старинке отправятся в филармонию, где 23 января пройдет концерт виолончели с оркестром.

Солисты — студенты 3 курса Алтайского государственного музыкального колледжа Данил Гладких (виолончель) и Святослав Спирин (фортепиано) — исполнят произведения Шопена и Бетховена.

Начало в 17:00. Цена билета — 100−200 рублей.

Активный отдых

В субботу и воскресенье в парке «Центральный» проведут зимние забавы. Принять участие в конкурсах и получить приятные призы может любой смельчак. Остальные могут просто взять на прокат коньки и сделать несколько кругов на льду.

На катке в «Центральном» парке Барнаула. vk.com/centropark22

Начало игрищ в 14:00. Всех желающих присоединиться ждут на площадке возле пункта проката коньков.