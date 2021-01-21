«Мадень наску»: ычмухристы представили свои картины в Барнауле

В галерее UNIVERSUM открылась четвертая выставка ычмухристов — так называют себя художники современного ироничного направления в Барнауле. В галерее представлено около 30 работ — в основном их нарисовали студенты колледжа и факультета искусств АГУ. Основатель течения, искусствовед Михаил Чурилов рассказал «Афише», что сегодня представляет собой ычмухризм.

Кто такой Ычмухрю

Ычмухрю — персонаж не сказочный, а вполне себе осязаемый.

Зовут так игрушечного лягушонка (или инопланетянина — смотря как посмотреть), которого искусствовед Михаил Чурилов приобрел в 2003 году, еще будучи студентом Новоалтайского художественного училища, и бережно хранит по сей день. Тогда в маленькой игрушке его в первую очередь привлекла форма.

Слово «Ычмухрю» можно поделить на две составляющие: взятая из чьего-то разговора частица «ыч» (чье значение до сих пор неизвестно) и «му-хрю» — оборот, который употребляют и сейчас. Нареченного героя Михаил Чурилов два года носил с собой в кармане — как спутника и художественного товарища.

«Однажды я зачем-то показал его студентам 33 училища, и они его нарисовали. Все выполнили работу в разных техниках. Мне они показались необычными, и я сохранил их», — рассказал предысторию течения ее создатель.

Спустя несколько лет одна из студенток выложила в инстаграм один из этих рисунков — пост набрал большое количество лайков и отзывов. Девушка уговорила преподавателя создать группу для адептов Ычмухрю и развивать нестандартное течение.

В Барнауле открылась четвертая выставка ычмухристов Анна Зайкова

Так в 2016 году в маленьком зале галереи «Республика ИЗО» состоялась первая выставка ычмухристов. Сегодня лягушонок имеет своих молодых последователей, собственный комикс и новых друзей — Кабана, Френика и Вафлю.

Главное быть оптимистом

Ычмухризм отличается ироничным отношением к окружающей действительности, а в своих работах художники соединяют trash-эстетику и детскую непосредственность. На выставке есть картина шестилетнего мальчика — и в общей атмосфере вы вряд ли сразу вычислите детский рисунок.

Яркую trash-эстетику представляют инсталляции художника Романа Ведяйкина, выполненные на гофрированном картоне. Коробки, на которых грубой кистью нарисован Ычмухрю, были подобраны на улице, и автор даже не потрудился отодрать от них прилипший скотч — просто потому, что он идеально вписывается в композицию.

В Барнауле открылась четвертая выставка ычмухристов Анна Зайкова

В галерее есть и вполне эстетские, профессиональные работы, выполненные в традиционных техниках. Но рожица лягушонка напоминает — это все равно ычмухризм, относитесь к этому легко и с юмором.

«Лягушонок — это персонаж-пустышка, симулякр — „пустое означающее“. У него нет своей мифологии, истории, поэтому художники легко могут помещают его в любые миры, проецировать с его помощью свои мысли. Это как шаблон, на основе которого создаются новые ироничные смыслы, карикатуры и шаржи», — говорит Чурилов.

Так, студентка колледжа АГУ Екатерина Фефелова воплотила в образах Ычмухрю исполнителей популярной корейской группы BTS, Полина Ахмедова — недавние события в Белоруссии, Мария Жевдикова — сказительницу, которую мы все видели в советских сказках. Девушки говорят, что ычмухризм помогает им по-новому выразить свои эмоции, самовыразиться на волнующие темы.

В Барнауле открылась четвертая выставка ычмухристов Анна Зайкова В Барнауле открылась четвертая выставка ычмухристов Анна Зайкова В Барнауле открылась четвертая выставка ычмухристов Анна Зайкова В Барнауле открылась четвертая выставка ычмухристов Анна Зайкова В Барнауле открылась четвертая выставка ычмухристов Анна Зайкова

Искусствовед Михаил Чурилов отметил, что на четвертой выставке много работ, отсылающих нас к современным событиям в мире. Не обошлось без ковида, американского движения Black Lives Matter, экологических проблем.

«Мое поколение было абсолютно аполитичным. А сегодня ребят волнует современность, происходящие в мире события. Можно сказать, что эта выставка о том, что давно накипело в душе», — подчеркнул он.

Где посмотреть выставку

Галерея UNIVERSUM находится по адресу: ул. Димитрова, 66.

Открыта она по будням с 10:00 до 18:00. Выходной — суббота и воскресенье.

Выставка будет проходить до 6 февраля.