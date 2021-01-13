В барнаульской галерее откроют выставку ычмухристов

Ычмухризмом иронично называют направление в современном искусстве Барнаула. Возникло оно в Новоалтайском художественном училище и названо в честь лягушонка Ычмухрю.

Главное в искусстве ычмухристов — ирония в отношении всего. В своих работах художники сплавляют trash-эстетику и детскую непосредственность.

«За 18 лет своего существования ычмухризм оброс собственной мифологией. У лягушонка Ычмухрю есть друзья и соперники, любимая еда и занятия, а главное — своё видение искусства. Он родом из космоса, поэтому ему чужды суета и беспокойство людей», — поясняют организаторы выставки.

В основном в творческом объединении состоят студенты института искусств и дизайна и колледжа АлтГУ — они же и представят свои работы.

Выставка будет проходить до 6 февраля. Время работы — с 10:00 до 18:00. Индивидуальные экскурсии проводятся по предварительной записи по тел. 8−963−504−08−08.

Галерея находится по адресу ул. Димитрова, 66. Выходной — суббота и воскресенье.