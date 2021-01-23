Известные выпускники алтайского вуза поставили в Барнауле спектакль по Горину

Выпускники АлтГУ спустя 40 лет собрались вместе, чтобы, как и в студенческие годы, поставить спектакль. Среди собравшихся — журналисты, бизнесмены, директор музея и другие значимые люди города. Они поставили пьесу «Забыть Герострата» Григория Горина, премьера состоялась в «Крепостном театре».

Как это было

В 80-е годы на филологическом факультете АлтГУ супруги Александр и Марина Стригуновы создали студенческий театр «Альтернатива». Занимались в нем в основном историки и филологи.

Студенты охотно брались за крупные формы, выбирая интересные водевили, комедии или трагедии.

«На выпускной спектакль мы выбрали очень серьезный материал — „Книгу апокрифов“ Карела Чапека. По ним мы поставили сюжеты про библейским сюжетам, что для тех лет было довольно смелым шагом», — говорит журналист издательского дома «Алтапресс» и участник «Альтернативы» Леонид Вихрев.

Спектакль «Забыть Герострата» в «Крепостном театре» Дмитрий Лямзин

После выпуска театральная жизнь несколько забылась. Но в прошлом году, на встрече ветеранов педотряда «Корчагинец», стройотряда «Арника» и театра «Альтернатива», выпускники АлтГУ решили «тряхнуть стариной» и замахнуться на какого-нибудь «Вильяма Шекспира».

Выбор пал на не самую известную пьесу Григория Горина «Забыть Герострата», написанную в 1970-е годы.

В качестве режиссера театралы позвали режиссера выпускника АГИК Михаила Сазонова, а его сестру, актрису театра драмы, Марию Сазонову, на роль молодой девушки Клементины.

Спектакль «Забыть Герострата» в «Крепостном театре» Дмитрий Лямзин

Не забыть прошлое

События пьесы Горина отсылают к известной истории, когда житель древнегреческого города Эфес Герострат сжег храм Артемиды в 356 году до нашей эры. Сделал он это чисто из корыстных побуждений — чтобы его имя осталось в веках.

Горин по-своему трактовал это древнее происшествие. Хитросплетенные действия выводят отрицательного персонажа в ранг героя-победителя. Герострата дискредитирует судью, переманивает на свою сторону горожан, правителя города, соблазняет его жену, убивает соперника.

Выпускникам АлтГУ тема пьесы показалась очень актуальной и современной.

«Горин в течение двух действий рассказывает нам, что если люди забывают свое прошлое, они могут легко дать дорогу подлости и обману», — говорит Леонид Вихрев.

Из старого состава «Альтернативы» в спектакле принимали участие 12 человек. В постановке были задействованы Леонид Вихрев, Сергей Зюзин, Игорь Беляев, Александр Черный, Анжелика Соболева, Эдуард Клипенштейн, Александр Ляшенко, Игорь Коротков, Ирина Усольцева, Сергей Агафонов, Сергей Грязнов, Станислав Иконников.

Спектакль «Забыть Герострата» в «Крепостном театре» Дмитрий Лямзин

Из-за пандемии подготовка к премьере затянулась на целый год. Сначала проводили читки в редакции «Российской газеты», потом в «Алтапрессе», Краевом дворце молодежи, ДК Барнаула, затем окончательно перешли на площадку «Крепостного театра».

Гори оно все

Арт-директор издательского дома «Алтапресс» Алексей Шелепов придумал художественную составляющую к спектаклю — в частности, роль декораций должны были выполнять 20-литровые бензиновые канистры. С одной стороны они были выкрашенные в красный цвет, с другой стороны — оставались грязными, облезлыми. В зависимости от сцены их поворачивали в ту или иную сторону.

На их поиск бывшие студенты потратили немало времени и сил.

Спектакль «Забыть Герострата» в «Крепостном театре» Дмитрий Лямзин Спектакль «Забыть Герострата» в «Крепостном театре» Дмитрий Лямзин Спектакль «Забыть Герострата» в «Крепостном театре» Дмитрий Лямзин

«Собирали с миру по канистре. Бросили клич среди знакомых и однокурсников. В итоге нам все-таки удалось набрать 25 емкости. Они были с жутким запахом солярки, приходилось их долго отмывать. В музыкальном театре нам помогли собрать из канистр единую конструкцию», — рассказал журналист.

Под древних греков решили не рядиться и не маскироваться. В «Забыть Герострата» актеры носят современную одежду, но она не мешает понять зрителю, кто и какую роль исполняет.

Две премьеры состоялись на новогодних каникулах в «Крепостном театре». Несмотря на морозы, артистам удалось собрать полный зал. Посмотреть на своих однокурсников и товарищей приехали люди не только из Барнаула, но и Бийска, Новосибирска и других городов.

Повторить аншлаг актеры «Альтернативы», безусловно, мечтают. Будет это «Забыть Герострата» или артисты выберут новую пьесу — покажет время.