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Лидер группы «Тролль Гнет Ель» устроит бесшабашный концерт в Барнауле

6 февраля в HAIRY LEMON PUB пройдет концерт группы «Оркестръ Тролля». Это проект Константина Тролля, фронтмена группы «Тролль Гнет Ель». Свой стиль музыканты называют «фолк-рок-хумппа-алко-шансон».

Группа "Тролль гнет ель" в Барнауле.
Группа "Тролль гнет ель" в Барнауле.
Дмитрий Соколов.

В проекте «Оркестръ Тролля» участвуют два музыканта — непосредственно Константин Тролль и Алексей Зубкерман (электробалалайка).

Вместе они исполнят песни собственного сочинение, а также хиты зарубежной и российской эстрады.

Сам формат мероприятия музыканты называют «концерт/застолье/творческий вечер».

«Каждый концерт „Оркестра“ — веселый интерактив, стирающий грань между слушателям и исполнителям и превращающий мероприятие в одну большую дружескую посиделку!», — пишут организаторы концерта.

Cбор гостей в 18:00, начало в 19:00. Стоимость билета 500 рублей, в день концерта — 700 рублей.

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