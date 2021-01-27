Лидер группы «Тролль Гнет Ель» устроит бесшабашный концерт в Барнауле

В проекте «Оркестръ Тролля» участвуют два музыканта — непосредственно Константин Тролль и Алексей Зубкерман (электробалалайка).
Вместе они исполнят песни собственного сочинение, а также хиты зарубежной и российской эстрады.
Сам формат мероприятия музыканты называют «концерт/застолье/творческий вечер».
«Каждый концерт „Оркестра“ — веселый интерактив, стирающий грань между слушателям и исполнителям и превращающий мероприятие в одну большую дружескую посиделку!», — пишут организаторы концерта.
Cбор гостей в 18:00, начало в 19:00. Стоимость билета 500 рублей, в день концерта — 700 рублей.