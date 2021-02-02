Стало известно, кто станет новыми наставниками в шоу «Голос.Дети»

Наставниками команд в новом сезоне музыкального шоу «Голос.Дети» станут Егор Крид и Баста. Также в шоу после скандала с дочерью Алсу вернется певица Светлана Лобода.

Егор Крид впервые примет участие в шоу в качестве наставника, сообщает РИА «Новости».

Светлана Лобода будет сидеть в кресле жюри второй раз, хотя она утверждала, что не вернется в шоу из-за скандала с дочерью Алсу Микеллой Абрамовой. Напомним, в сезоне 2019 года голоса за эту участницу были накручены, и Микелла оказалась победительницей проекта.

Общественность обратило на это внимание. «Первому каналу» пришлось аннулировать результаты — в итоге победителями проекта признали все девять финалистов «Голоса».

«После 6го сезона „Голос Дети“ мне неоднократно поступали предложения занять кресло наставника снова, но я настойчиво отвечала отказом. Детская психика — тонкий инструмент. А для меня — это огромная ответственность. Но за последнее время я получила такое количество писем от родителей и детей с просьбой вернуться, что вы просто не оставили мне выбора!». — написала Лобода в своем Instagram.

В шоу «Голос» есть три наставника, которым методом «слепых прослушиваний» нужно набрать команду из 15 участников. Юные участники пройдут отсев на этапах «Поединки» и «Песня на вылет», после чего победителя выберут телезрители.

Ведущими останется тандем Дмитрия Нагиева и Агаты Муцениеце.