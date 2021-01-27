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Стало известно, кто будет вести юбилейный сезон трэвел-шоу «Орел и решка»

Александр Гудков и Иван Дорн стали новыми ведущими юбилейного сезона трэвел-шоу «Орел и решка» телеканала «Пятница».

Александр Гудков с КВН-щиками в Республике Алтай
Александр Гудков с КВН-щиками в Республике Алтай
https://www.instagram.com/mmmimika/

Об этом телеканал сообщил в своем аккаунте в instagram.

«Это не сон! Саша Гудков и Иван Дорн — новые ведущие „Орла и решки“. В этом году шоу исполняется 10 лет», — написали представители «Пятницы».

Юбилейный сезон стартует 15 февраля.

«Орел и решка» — трэвел-шоу, в котором одному из ведущему по монетке достается «богатая» безлимитная карта, а другому — 100 долларов, на которые он должен два дня прожить в той или иной стране.

В свое время ведущими шоу были Регина Тодоренко, Андрей Бедняков, Антон Птушкин, Алан и Жанна Бадоевы, Леся Никитюк и другие.

Сейчас «Орел и решка: Девчата» ведут блогер Настя Ивлеева и ее подруга Юлия Коваль.

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