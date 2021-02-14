Любовь спасет мир! Тест: что вы знаете об известных парах из кино

Любовная линия есть практически в каждом фильме. Но лишь некоторым парочкам удалось создать такую химию, что они глубоко запали в душу зрителям. В День всех влюбленных проверим, знаете ли вы, чем прославились Бонни и Клайд и зачем Беатрикс нужно было убивать Билла.