Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 февраля -18°C
Кино и ТВ

Любовь спасет мир! Тест: что вы знаете об известных парах из кино

Любовная линия есть практически в каждом фильме. Но лишь некоторым парочкам удалось создать такую химию, что они глубоко запали в душу зрителям. В День всех влюбленных проверим, знаете ли вы, чем прославились Бонни и Клайд и зачем Беатрикс нужно было убивать Билла.

Тест.
Тест.
altapress.ru

Для того, чтобы поучаствовать в викторине, отключите блокировщики рекламы (если они у вас установлены).

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость