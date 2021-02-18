В кинотеатрах России стартует «Конек-Горбунок» с Михаилом Ефремовым

18 февраля в российских кинотеатрах начинается прокат приключенческой сказки в стиле фэнтези «Конек-Горубнок». Фильм может стать настоящей сенсацией и составить конкуренцию по сборам «Холопу».

Картину сняли по известной сказке Петра Ершова, которую мы все знаем с самого детства. У младшего Ивана появляется друг Конек-Горбунок, который готов помочь ему выполнить любые царские приказы. Даже самые невыполнимые — например, привезти Царь-девицу и достать Жар-птицу.

Ивану с Коньком предстоит проверить свою дружбу на прочность, столкнуться с коварным противником, преодолеть невероятные испытания и встретить такую любовь, ради которой стоит рискнуть всем. Ну, почти всем.

Режиссером картины является Олег Погодин. В сказке снимались популярные актеры Антон Шагин, Павел Деревянко, Михаил Ефремов, Паулина Андреева.

По данным «Кинопоиск» бюджет картины в стиле фэнтези составил 760 млн рублей.