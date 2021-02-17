Жесткий разговор о современной литературе: что интересного будет на книжном фестивале «Издано на Алтае»

В этом году на книжном фестивале «Издано на Алтае», который ежегодно проводит краевая библиотека им. Шишкова, будет больше 70 мероприятий: презентаций, выставок и творческих встреч. Главным событием станет онлайн-конференция с одним из главных литературных критиков России Галиной Юзефович.

Встреча с Юзефович пройдет 25 марта в 17:00. По словам организаторов фестиваля, это будет «жесткий разговор о современной литературе». Пускать на встречу будут строго по записи — регистрация проходит на сайте «Шишковки».

Фестиваль будет проводиться сразу в нескольких библиотеках: им. Крупской, им. Мерзликина в Новоалтайске, в специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих, централизованной библиотечной системе Барнаула, Рубцовска и Бийска, в библиотеке села Павловска и Завьялово.

Программа фестиваля в краевой библиотеке им. Шишкова будет следующей.

18 февраля , 15:00 Открытие XVI краевого фестиваля книги «Издано на Алтае». Презентация книги Валентины Кладовой и Валерия Скубневского «Василий Штильке: гражданский подвиг» из серии «Алтай. Судьба Эпоха».

15:00 Открытие XVI краевого фестиваля книги «Издано на Алтае». Презентация книги Валентины Кладовой и Валерия Скубневского «Василий Штильке: гражданский подвиг» из серии «Алтай. Судьба Эпоха». 19 февраля , 15:00 Презентация книги Ларисы Вигандт «Александр Родионов» из серии «Алтай. Судьба. Эпоха».

15:00 Презентация книги Ларисы Вигандт «Александр Родионов» из серии «Алтай. Судьба. Эпоха». 25 февраля , 17:00 Круглый стол «Иллюстрация — сила книги: проблемы современного художественного оформления книг».

17:00 Круглый стол «Иллюстрация — сила книги: проблемы современного художественного оформления книг». 26 февраля , 15:00 Презентация книги заслуженного тренера СССР и России по самбо Валерия Метелицы «Мысли напрокат».

15:00 Презентация книги заслуженного тренера СССР и России по самбо Валерия Метелицы «Мысли напрокат». 2 марта , 17:00 Презентация книги — победителя конкурса на издание литературных произведений 2020 года в номинации «Краеведение»: «ARTMAKER Юрий Эсауленко и художественная жизнь Барнаула второй половины 1980-х — 1990-х гг.», автор Михаил Чурилов.

17:00 Презентация книги — победителя конкурса на издание литературных произведений 2020 года в номинации «Краеведение»: «ARTMAKER Юрий Эсауленко и художественная жизнь Барнаула второй половины 1980-х — 1990-х гг.», автор Михаил Чурилов. 4 марта , 16:00 Презентация книги Евгении Беневаленской и Михаила Демина «Историческое краеведение».

16:00 Презентация книги Евгении Беневаленской и Михаила Демина «Историческое краеведение». 9 марта , 18:00 К 70-летию образования Алтайского краевого отделения Союза писателей России: творческая встреча с советом Алтайской краевой писательской организации.

18:00 К 70-летию образования Алтайского краевого отделения Союза писателей России: творческая встреча с советом Алтайской краевой писательской организации. 11 марта , 17:00 Презентация книги Александра Родионова «Память слова и дело памяти» из серии «Литературное наследие Алтая».

17:00 Презентация книги Александра Родионова «Память слова и дело памяти» из серии «Литературное наследие Алтая». 17 марта , 15:00 Презентация книги Дмитрия Вейна «Весна сорок третьего: Алтайские лыжники в боях за Севск».

15:00 Презентация книги Дмитрия Вейна «Весна сорок третьего: Алтайские лыжники в боях за Севск». 18 марта , 17:00 Презентация юбилейного альбома «Восемьдесят лет Алтайской краевой организации Союза художников России».

17:00 Презентация юбилейного альбома «Восемьдесят лет Алтайской краевой организации Союза художников России». 20 марта , 15:00 Презентация книги — победителя конкурса на издание литературных произведений 2020 года в номинации «Поэзия»: «Простые слова», автор Михаил Гундарин.

15:00 Презентация книги — победителя конкурса на издание литературных произведений 2020 года в номинации «Поэзия»: «Простые слова», автор Михаил Гундарин. 25 марта , 17:00 Гость фестиваля — литературный критик Галина Юзефович: «Жесткий разговор о современной литературе» ( онлайн).

17:00 Гость фестиваля — литературный критик Галина Юзефович: «Жесткий разговор о современной литературе» онлайн). 31 марта , 15:00 Закрытие XVI краевого фестиваля книги «Издано на Алтае», награждение победителей конкурса «Лучшая книга Алтая — 2020».

С полной программой можно ознакомиться здесь.