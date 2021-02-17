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Жесткий разговор о современной литературе: что интересного будет на книжном фестивале «Издано на Алтае»

В этом году на книжном фестивале «Издано на Алтае», который ежегодно проводит краевая библиотека им. Шишкова, будет больше 70 мероприятий: презентаций, выставок и творческих встреч. Главным событием станет онлайн-конференция с одним из главных литературных критиков России Галиной Юзефович.

Книжный фестиваль "Издано на Алтае", Барнаул, 2020 год
Книжный фестиваль "Издано на Алтае", Барнаул, 2020 год
Дмитрий Лямзин

Встреча с Юзефович пройдет 25 марта в 17:00. По словам организаторов фестиваля, это будет «жесткий разговор о современной литературе». Пускать на встречу будут строго по записи — регистрация проходит на сайте «Шишковки».

Фестиваль будет проводиться сразу в нескольких библиотеках: им. Крупской, им. Мерзликина в Новоалтайске, в специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих, централизованной библиотечной системе Барнаула, Рубцовска и Бийска, в библиотеке села Павловска и Завьялово.

Программа фестиваля в краевой библиотеке им. Шишкова будет следующей.

  • 18 февраля, 15:00 Открытие XVI краевого фестиваля книги «Издано на Алтае». Презентация книги Валентины Кладовой и Валерия Скубневского «Василий Штильке: гражданский подвиг» из серии «Алтай. Судьба Эпоха».
  • 19 февраля, 15:00 Презентация книги Ларисы Вигандт «Александр Родионов» из серии «Алтай. Судьба. Эпоха».
  • 25 февраля, 17:00 Круглый стол «Иллюстрация — сила книги: проблемы современного художественного оформления книг».
  • 26 февраля, 15:00 Презентация книги заслуженного тренера СССР и России по самбо Валерия Метелицы «Мысли напрокат».
  • 2 марта, 17:00 Презентация книги — победителя конкурса на издание литературных произведений 2020 года в номинации «Краеведение»: «ARTMAKER Юрий Эсауленко и художественная жизнь Барнаула второй половины 1980-х — 1990-х гг.», автор Михаил Чурилов.
  • 4 марта, 16:00 Презентация книги Евгении Беневаленской и Михаила Демина «Историческое краеведение».
  • 9 марта, 18:00 К 70-летию образования Алтайского краевого отделения Союза писателей России: творческая встреча с советом Алтайской краевой писательской организации.
  • 11 марта, 17:00 Презентация книги Александра Родионова «Память слова и дело памяти» из серии «Литературное наследие Алтая».
  • 17 марта, 15:00 Презентация книги Дмитрия Вейна «Весна сорок третьего: Алтайские лыжники в боях за Севск».
  • 18 марта, 17:00 Презентация юбилейного альбома «Восемьдесят лет Алтайской краевой организации Союза художников России».
  • 20 марта, 15:00 Презентация книги — победителя конкурса на издание литературных произведений 2020 года в номинации «Поэзия»: «Простые слова», автор Михаил Гундарин.
  • 25 марта, 17:00 Гость фестиваля — литературный критик Галина Юзефович: «Жесткий разговор о современной литературе» (онлайн).
  • 31 марта, 15:00 Закрытие XVI краевого фестиваля книги «Издано на Алтае», награждение победителей конкурса «Лучшая книга Алтая — 2020».

С полной программой можно ознакомиться здесь.

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