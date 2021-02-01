В алтайской «Шишковке» просто расскажут о сложных тайнах химии и биологии

Лекции будут проходить каждую субботу с 6 февраля по 3 апреля.
Все желающие смогут узнать интересные факты — например, откуда берется вода и почему ее не хватает, почему мы похожи на родителей, что такое чума и где на Алтае паслись динозавры.
«Для кого-то эти лекции стали своего рода противоядием от школьной тоски, для кого-то — отличным подспорьем в учебе, ну, а многие просто получают огромное удовольствие, расширяя кругозор на нескучных лекциях», — говорят в «Шишковке».
В качестве экспертов в библиотеке выступят преподаватели Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова и педагог, психолог, преподаватель биологии и химии Анна Паутова.
Расписание лекций:
ХИМИЯ
- 6 февраля, 17.00 «Химия вокруг нас». Зачем нужна химия? Как часто мы сталкиваемся с химией в быту? Как химия связана с другими науками?
- 13 февраля, 17.00 «Вся правда о продуктах полезных и вредных». Что такое красители, консерванты и улучшители вкуса на самом деле? Из чего делают лимонад?
- 20 февраля, 17.00 «Хватит ли чистой воды нашим внукам?» Откуда берется вода в нашем водопроводе и можно ли пить воду из-под крана? Почему не всем хватает пресной воды и как можно решить эту проблему с помощью химии?
- 27 февраля, 17.00 «Съедобная химия?» Как с помощью химии сделать питание человека правильным? Правда ли, что биодобавки, макароны и конфеты делают по формулам?
БИОЛОГИЯ
- 6 марта, 17.00 «От начала времен. Планета Земля». Как начиналась и развивалась жизнь на Земле? Кто были те первые жители планеты, чьи следы, которые мы находим до сих пор?
- 13 марта, 17.00 «От начала времен. Алтай». Правда ли, что миллионы лет назад на территории края паслись стада мамонтов и динозавров?
- 20 марта, 17.00 «Невидимые, но главные». Вирусы и бактерии — друзья или враги? Про чуму, йогурт, пенициллин и, конечно, про коронавирус.
- 27 марта, 17.00 «Вершина эволюции?» Обезьяны, древние люди… Как он получился, такой разумный Homo sapiens?
- 3 апреля, 17.00 «Размножение всего». Пестики и тычинки. Сперматозоиды и яйцеклетки. Немного о генетике и о том, отчего мы похожи на родителей. Или не похожи, потому что так тоже может быть!
Вход на лекции свободный.