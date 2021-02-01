В алтайской «Шишковке» просто расскажут о сложных тайнах химии и биологии

В краевой библиотеке им. Шишкова стартует третий сезон просветительского проекта «Энергия знаний». В этот раз эксперты просто расскажут о таких сложных науках, как химия и биология.

Лекции будут проходить каждую субботу с 6 февраля по 3 апреля.

Все желающие смогут узнать интересные факты — например, откуда берется вода и почему ее не хватает, почему мы похожи на родителей, что такое чума и где на Алтае паслись динозавры.

«Для кого-то эти лекции стали своего рода противоядием от школьной тоски, для кого-то — отличным подспорьем в учебе, ну, а многие просто получают огромное удовольствие, расширяя кругозор на нескучных лекциях», — говорят в «Шишковке».

В качестве экспертов в библиотеке выступят преподаватели Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова и педагог, психолог, преподаватель биологии и химии Анна Паутова.

Расписание лекций:

ХИМИЯ 6 февраля , 17.00 «Химия вокруг нас». Зачем нужна химия? Как часто мы сталкиваемся с химией в быту? Как химия связана с другими науками?

17.00 «Химия вокруг нас». Зачем нужна химия? Как часто мы сталкиваемся с химией в быту? Как химия связана с другими науками? 13 февраля , 17.00 «Вся правда о продуктах полезных и вредных». Что такое красители , консерванты и улучшители вкуса на самом деле? Из чего делают лимонад?

17.00 «Вся правда о продуктах полезных и вредных». Что такое красители консерванты и улучшители вкуса на самом деле? Из чего делают лимонад? 20 февраля , 17.00 «Хватит ли чистой воды нашим внукам?» Откуда берется вода в нашем водопроводе и можно ли пить воду из-под крана? Почему не всем хватает пресной воды и как можно решить эту проблему с помощью химии?

17.00 «Хватит ли чистой воды нашим внукам?» Откуда берется вода в нашем водопроводе и можно ли пить воду из-под крана? Почему не всем хватает пресной воды и как можно решить эту проблему с помощью химии? 27 февраля , 17.00 «Съедобная химия?» Как с помощью химии сделать питание человека правильным? Правда ли , что биодобавки , макароны и конфеты делают по формулам? БИОЛОГИЯ 6 марта , 17.00 «От начала времен. Планета Земля». Как начиналась и развивалась жизнь на Земле? Кто были те первые жители планеты , чьи следы , которые мы находим до сих пор?

17.00 «От начала времен. Планета Земля». Как начиналась и развивалась жизнь на Земле? Кто были те первые жители планеты чьи следы которые мы находим до сих пор? 13 марта , 17.00 «От начала времен. Алтай». Правда ли , что миллионы лет назад на территории края паслись стада мамонтов и динозавров?

17.00 «От начала времен. Алтай». Правда ли что миллионы лет назад на территории края паслись стада мамонтов и динозавров? 20 марта , 17.00 «Невидимые , но главные». Вирусы и бактерии — друзья или враги? Про чуму , йогурт , пенициллин и , конечно , про коронавирус.

17.00 «Невидимые но главные». Вирусы и бактерии — друзья или враги? Про чуму йогурт пенициллин и конечно про коронавирус. 27 марта , 17.00 «Вершина эволюции?» Обезьяны , древние люди… Как он получился , такой разумный Homo sapiens?

17.00 «Вершина эволюции?» Обезьяны древние люди… Как он получился такой разумный Homo sapiens? 3 апреля , 17.00 «Размножение всего». Пестики и тычинки. Сперматозоиды и яйцеклетки. Немного о генетике и о том , отчего мы похожи на родителей. Или не похожи , потому что так тоже может быть!

Вход на лекции свободный.