В барнаульском Затоне пройдут соревнования по зрелищному сноукайтингу

5, 6 и 7 февраля в Барнауле на парадроме «Талая» в поселке Затон пройдут ежегодные краевые соревнования «Сибирский Сусанин» по парусному спорту в классе сноукайтинг.

Сноускайтинг — это вид спорта, в котором участники буксируют с помощью кайта (большой управляемый воздушный змей) по снежному покрову или льду. Спортсменам разрешено применять лыжи или сноуборд.

В первый день соревнований, 5 февраля, пройдет регистрация участников и тренировочный прокат.

6 февраля состоится открытие соревнований и первые заезды. 7 февраля — еще одни заезды, награждение победителей и закрытие.

«Суть дисциплины „Сибирский Сусанин“: на дистанции 20−40 км располагаются Контрольные пункты (КП), которые можно проходить в любой последовательности. Перед стартом спортсменам называются географические координаты всех КП. Поскольку на дистанции встречается много естественных препятствий: деревья, кусты, русла рек, снежные перемёты и овраги — проложить прямой курс между КП невозможно. На КП имеются кольца разного цвета — у каждого КП свой цвет. Задача спортсмена: привезти на финиш кольца разного цвета, равное количеству КП. При отсутствии какого-либо из колец результат не засчитывается», — пояснили условия спортивного состязания его организаторы.

Всем участникам обязательно нужно иметь при себе GPS-навигатор и заряженный телефон, а также рекомендуются взять веревку, нож, зажигалку/спички, сухой паёк, термос с горячим чаем.

Основную информацию по «Сибирскому Сусанину» можно найти в группе «Зов Ветра».