По алтайским горам устроят гонки на собачьих упряжках

13 февраля в урочище Сосновка, что находится в Алтайском районе Алтайского края, устроят горную гонку «По седому Алтаю» на северных ездовых собаках.

Участие в соревнованиях примут каюры и скиджеры из регионов Сибири и ближнего зарубежья, сообщает «Визит Алтай». Им предстоит преодолеть дистанции в 25 или 50 км.

Владельцы других пород могут участвовать в гонке «По седому Алтаю» вне зачета или присоединиться к трехкилометровому спринту «Алтай-драйв».

Первые гонки на северных ездовых собаках в Алтайском крае прошли в 2011 году. А соревнования «По седому Алтаю» впервые прошли в 2018 году на туркомплексе «Бирюзовая Катунь».

В 2019 году гонка «По седому Алтаю» стала призером регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards по Сибири и Дальнему Востоку, заняв 3-е место в номинации «Лучшее туристическое событие региона».

Узнать подробности предстоящей гонки можно в группе «По седому Алтаю».