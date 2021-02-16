В Барнауле презентуют книгу о репрессиях алтайского духовенства

18 февраля в Музее редкой книги барнаульской библиотеки им. Ядринцева презентуют книгу «Репрессии в отношении духовенства в Алтайском крае в 1930-е годы на примере судьбы архиепископа Иакова (Маскаева)».

Презентация входит в программу ежегодного фестиваля «Издано на Алтае», который проводит библиотека им. Шишкова.

Автор книги — профессор, доктор юридических наук Алтайского государственного университета Виталий Сорокин. В основе повествования — монография о непростой жизни архиепископа Барнаульского и Алтайского Иакова (Маскаева), чья судьба стала образцом несгибаемой веры, пишет Алтайская митрополия.

Презентация пройдет по адресу: ул. Профинтерна, 35. Начало в 15:00. Вход свободный.

Что известно об архиепископе

Маскаев Иаков Иванович родился 13 октября 1879 года в Уральске. Служил в церквях Оренбургской области. С мая 1923 года стал управляющим Оренбургской епархии, а августа 1924 года — епископом Оренбургским и Тургайским.

13 ноября 1925 года был осужден по статье 58−11 и приговорен к двум годам высылки с формулировкой: «за антисоветскую деятельность». Полный срок ссылки до 1927 года отбывал в Самаре.

Архиепископ Иаков Википедия

9 июня 1930 года епископа Иакова приговорили к трем годам заключения в исправительно-трудовых лагерях. Наказание он отбывал в Вишерских лагерях отделения Соловецкого ИТЛ в Северном Приуралье.

После освобождения он отправился на Барнаульскую кафедру с поручением от митрополита Сергия временно также управлять Бийской епархией. В 1935 году возведён в сан архиепископа.

В Барнауле Иаков жил на ул. Никитинской, 58.

«Несмотря на хронические болезни, почти ежедневно проводил службы в кафедральном Знаменском соборе, на которые собирались прихожане не только из Барнаула, но и из окрестных сёл», — пишет Алтайская митрополия.

3 октября 1936 года владыку арестовали по обвинению в руководстве «контрреволюционной повстанческой организацией». Его этапировали в тюрьму в Бийск. Допросы велись несколько месяцев, но архиепископ отвергал все обвинения.

Вместе с другими священнослужителями был расстрелян 29 июля 1937 года. Был реабилитирован из-за отсутствия состава преступления в 1959 году.

К лику святых Русской православной церкви причислен в 2000 году.