Уникальная выставка книжек-«малышек» открылась в Барнауле

В Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева (ул. Профинтерна, 35), в отделе редкой книги открылась уникальная выставка книг-миниатюр.

Миниатюрные издания — это частная коллекция Елены Балашовой, декана Факультета социально-культурных и информационных технологий Алтайского государственного института культуры.

Всего в экспозиции собрано более четырехсот книг. Это духовные издания, классическая мировая и русская художественная литература, поэзия, книги по искусству, которые выходили в России в конце XIX — начале XXI-го столетий.

В библиотеке уверяют, что практически все книжки — это маленькие шедевры искусства. Их иллюстрируют лучшие художники, а полиграфическое исполнение отличается оригинальностью.

«Собранные вместе, они продолжают традицию великих личностей — собирателей изящных библиотек — английской королевы Анны Болейн, известного французского императора, выдающегося полководца и государственного деятеля Наполеона Бонапарта, президентов США Авраама Линкольна и Франклина Рузвельта, королевы Великобритании Елизаветы II, Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева», — рассказывают организаторы выставки.

Выставку можно посмотреть в библиотеке в будние дни и воскресенье с 10:00 до 18:00, выходной — суббота.