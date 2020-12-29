В Барнауле открылась выставка шоколадных фигур. Их можно трогать и пробовать

В музее «Город» открылась выставка больших шоколадных фигур. Также посетителям дадут попробовать восемь сортов бельгийского шоколада и проведут для них мастер-класс по раскрашиванию сладких фигурок.

На выставке будут представлены разнообразные фигуры, созданный из шоколада.

Например, белый рояль в натуральную величину, на котором можно поиграть, корона Российской Империи, животные, спортивные атрибуты, предметы обихода и даже обыденные инструменты для ремонта.

После экскурсии посетителям могут предложить дегустацию бельгийского шоколада и мастер-класс по раскрашиванию фигурок.

«Концепция выставки — смотри, трогай, играй, фотографируйся, ощущай запах и пробуй на вкус — означает полное погружение в мир шоколада», — говорят в музее.

Выставка будет проходить до 24 февраля по адресу ул. Льва Толстого, 24. Цена билета — 250−400 рублей.