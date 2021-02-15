Вольный путешественник расскажет барнаульцам, как объехать все штаты США без лишних проблем

26 и 27 февраля в библиотеке им. Шишкова выступит путешественник и автор 58 книг Антон Кротов. Он расскажет о своем опыте путешествия по США.

Путешественник расскажет, как получить визу, как и на чем путешествовать по этой стране, как найти бесплатный ночлег, сколько стоит пропитание и как общаться с полицией.

«Русские, евреи, мексиканцы, индусы, китайцы и прочие обитатели США, бомжи и их свойства, организация транспорта и жизни, цены на всё полезное и съедобное, национальные парки и природа, сложности при путешествиях по США и решения всех проблем с показом фотографий — все это вы узнаете на лекции Антона Кротова, который, кроме России и США, посетил ещё более 100 стран мира», — говорят организаторы встречи.

Путешественник Антон Кротов в США Предоставлено организаторами

Антон Кротов путешествует с 1991 года. Он — основатель московской Академии вольных путешестий, изобретатель проекта «Дом для всех», создатель Лесного Трезвого Схода вольных путешественников.

Антон преодолел свыше 900 тыс. километров автостопом, поэтому готов рассказать о своем опыте подобных путешествий. В частности, Америку он пересек от солнечного берега Сан-Франциско до границы с Кубой.

26 февраля встреча состоится в 16:00, 27 февраля — в 15:00. Слушателей просят не забывать с собой маски.