В Барнауле пройдет красочное ледовое шоу Ильи Авербуха с участием звезд фигурного катания

19 февраля в Барнауле состоится ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». В нем принимают участие звёзды мирового фигурного катания — олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы.

В гастрольном туре выступают Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Мария Петрова, Алексей Тихонов и другие.

Поклонникам фигурного катания обещают множество необычных дуэтов и сюрпризов.

Драматургия шоу выстроена таким образом, что каждый номер логично сменяет другой. Череда номеров превращаются в единое театральное действие, весёлое и романтичное, меланхоличное и ироничное.

«Шоу „Чемпионы“ всегда сопровождает грандиозный успех у зрителей. За это время продюсерская компания „Илья Авербух“ осуществила свыше 250 различных проектов, сохранила любовь постоянных зрителей и приобрела много новых. В каждой постановке виртуозной команде удаётся находить новые грани и затрагивать самые потаённые струнки зрительской души», — говорят организаторы шоу.

Начало шоу в 19:00. Цена билетов — 1500−3500 рублей.