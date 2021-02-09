Барнаульцев бесплатно научат создавать анимацию из песка

17 февраля в барнаульском кинотеатре «Премьера» пройдёт встреча с художником песчаной анимации Ириной Казанцевой.

Посетителям расскажут историю песочной анимации, этапах её производства и технических особенностях.

Также любой желающий сможет принять участие в создании короткометражного фильма.

В конце мастер-класса художница выступит с концертной программой «Симфонические танцы» на музыку Сергея Рахманинова.

«Песок и музыка сливаются в единый танец, демонстрируя зрителю историю в звуках и образах», — говорят организаторы встречи.

Начало мастер-класса в 18:00. Вход свободный.

Что известно о художнике

Ирина Казанцева — художник-график, художник песчаной анимации. Дипломант «XIV международного литературного волошинского конкурса» в номинации «Короткометражный фильм», дипломант интернет-фестиваля видеопоэзии «Видеостихия» в номинации «Классика жанра».