В Барнауле откроется выставка необычных графических работ известного художника

10 февраля в павильоне современного искусства «Открытое небо» библиотеки им. Башунова в Барнауле откроется выставка «Транспортные люди». На ней будут представлены 20 работ известного в городе художника-графика Юрия Гребенщикова.

В произведениях Гребенщикова преобладает городской пейзаж. Написаны работы карандашом или ручкой с добавлением темперных красок, акварели или коллажа.

«Художник создаёт графические листы, на которых перед зрителем предстают художественные образы Барнаула, как с хорошо знакомыми зданиями и площадями его центра, так и с новостройками или неказистыми строениями и улочками окраин», — говорят организаторы выставки.

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Открытие пройдет в 16:00. Выставка будет работать до 10 марта.

Что известно о художнике

Юрий Гребенщиков в 2010 году окончил Институт архитектуры и дизайна Алтайского государственного политехнического университета по специальности «Архитектура». Там же работал старшим преподавателем. С 2019 году работает на кафедре дизайна и архитектуры Алтайского государственного института культуры.

Отмечен дипломами Союза архитекторов Татарстана, межрегиональных художественных выставок «Аз. Арт. Сибирь» 2015 и 2017 годах, международной выставки «Архиграфика» (Москва, 2017 год).