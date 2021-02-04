Барнаульцам покажут уникальные архивные документы о мирных жертвах Великой Отечественной

8 февраля в Алтайском краеведческом музее (ул. Ползунова, 39) откроется выставка «Без срока давности». На ней будут представлены уникальные архивные документы о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, о преступлениях нацистов и их пособников.

7 тыс. архивных документов были рассекречены по федеральной программе «Без срока давности» в 2020 году, который проходил под знаком Года памяти и славы. В них зафиксированы свидетельства преступлений нацистов и их пособников на оккупированной территории РСФСР, сообщает министерство культуры.

В частности, в документах находится подтверждение о том, что нацистская Германия имела план истребить и поработить население Советского союза.

Выставка отражает различные аспекты реализации геноцида народа: карательные операции и массовое уничтожение мирного населения, травля голодом и создание несовместимых с жизнью условий существования, преступления против детства, принудительные работы и угон мирного населения в Германию, уничтожение граждан, находящихся в больницах и другое.

Открытие выставки состоится в 16:00. В краеведческом музее ее можно будет увидеть до 19 февраля.

Затем, с 1 марта и до 1 июня она будет эспонироваться в вузах Барнаула и Алтайского края.