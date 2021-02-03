В Барнауле откроют выставку, посвященную алтайским скифам

11 февраля в краеведческом музее в Барнауле впервые откроется выставка произведений новосибирского художника Николая Марци. Будет представлено более 40 полотен, все они посвящены Алтаю и древним скифам.

В своих произведениях художник подчеркивает, что Сибирь — это регион с богатым наследием для всей человеческой цивилизации.

«Много путешествуя по миру, художник все возвращался туда, откуда он начал свой путь — Сибирь, Алтай, походы в горы с рюкзаком туда, где еще школьником был в археологических экспедициях. Так Николай понял, что тема алтайских скифов, горных духов, шаманов интересна ему самому и людям, которые любят Сибирь», — сообщает пресс-служба министерства культуры.

В основе сюжета произведений Николая Марци лежат два мира, один из которых реальный — мир природы Горного Алтая, а другой — мир давно ушедших в историю алтайских скифов. Его картины населяют фантастические животные, одухотворённые лики живой природы, пронзительные женские образы, воинственные кочевники.

Выставка открывается 11 февраля в 15:00. После этого, в 16:00, начнется творческая встреча с художником, где каждый желающий сможет задать ему вопросы.

Также во время работы выставки состоится цикл музейных программ «Встреча с археологом», где можно будет ближе познакомиться с загадочным миром археологических культур скифского облика на территории Алтая.

Что известно о художнике

Николай Марци родился в 1973 году в Академгородке г. Новосибирска. В 1996 году окончил художественно-графический факультет Новосибирского государственного педагогического университета, защитив диплом по книжной иллюстрации. В 1996—2004 гг. работал в различных издательствах иллюстратором и дизайнером.

С 2006 года по настоящее время работает в частной компании бренд-менеджером, дизайнером, директором по развитию и рекламе. Участник выставок в Италии, Испании, Москве. Персональная выставка «Скифы Алтая. Пробуждение» в 2018 году была выставлена в новосибирском краеведческом музее, в 2019 году — в Доме ученых Сибирского отделения РАН.