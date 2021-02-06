Барнаульцы смогут увидеть ретро-камеры, на которые фотографировались наши бабушки и дедушки

В музее «Город» (ул. Л. Толстого, 24) открылась выставка «Ностальгия в кадре». На ней представлены различные ретро фото- и видеокамеры.

Основную часть коллекции музея составляют советские фотоаппараты, пишет пресс-служба городской администрации.

«Волна массового увлечения фотографией в СССР пришлась на послевоенное время. Не последнюю роль здесь сыграла и сравнительная доступность фототехники. Фотоаппараты „Смена“, „Фэд“, „Зенит“, „Зоркий“, открыли миллионам советских школьников удивительный мир фотографии», — говорят в музее.

Также посетители смогут увидеть, из каких предметов состояла домашняя «фотолаборатория» советских любителей фотографии.

Один из самых редких экспонатов выставки — старинный репродукционный фотоаппарат на треноге начала XX в. Еще в музее представлена коллекция диапроекторов, с помощью которых показывали мультфильмы, и переносные кинопроекторы.

Посетители смогут попробовать себя в роли монтажера советского фильма и сделать селфи в образе жителей города начала XX века.

Выставка продлится до 28 февраля. Цена билета — 20−45 рублей.