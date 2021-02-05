Куда сходить в Барнауле на выходных 6 и 7 февраля

Эти выходные в Барнауле можно провести самым разнообразным образом: попробовать себя в роли древнерусской швеи, посмотреть сказку или черную комедию, поностальгировать на выставке о городе. «Афиша» составила свой список интересных событий.

Кино

На этих выходных киноманы могут выбирать себе фильмы на любой вкус. Есть здесь и сложные романтические драмы, и кровавые боевики, и картины для семейного просмотра с детьми.

Отечественная лента «Кто-нибудь видел мою девчонку?» расскажет непридуманную историю любви, которой не страшна даже смерть. По сюжету, студентка Кира влюбляется в своего молодого преподавателя. Быстроразвивающийся роман заканчивается трагедий — Кира уходит от возлюбленного, тот погибает. И спустя много лет девушка понимает, что это была любовь всей ее жизни.

Лихой сюжет с перестрелками, погонями и драками есть в фильме «Заступник» с Лиамом Нисаном в главной роли. Отставной снайпер ищет спокойствия и уединения в пустынной глуши, но не может пройти мимо мексиканских беглецов. Теперь он любым способом должен спасти незнакомого мальчика от наркобарона.

«Мьюзик» — это одновременно и фильм, и клип. Сняла его популярная певица Sia, а главную роль сыграла неизменная звезда ее роликов — танцовщица Мэдди Зиглер.

В картине рассказывается о жизни девушки Зу. Она становится единственным опекуном аутичного подростка с говорящим именем Мьюзик. Найти им общий язык поможет музыка.

Театр

7 февраля в музыкальном театре покажут яркую постановку «Аладдин». Начало сюжета всем знакомо — храбрый юноша находит лампу с Джинном, который исполняет все желания.

А вот потом начинаются сюрпризы — оказывается, Джинн был звездочетом и служил славному султану Сулейману. Но коварный визирь с помощью черной магии сверг правителя и заточил волшебника. Аладдину придется отправиться в прошлое, чтобы спасти страны, султана и его дочь Амину.

Начало в 11:00, цена билета 200−250 рублей.

Спектакль «Аладдин» Музыкальный театр

В воскресенье в Молодежном театре Алтая пройдут показы премьерной постановки «Сиротливый Запад». Черная комедия поставлена по пьесе Мартина МакДонаха.

Братья Коулмэн и Вэлин Конноры переживают трагическую гибель отца: пьют виски, дерутся из-за картофельных чипсов, делят наследство, мечтают о местной красотке Гелин. Местный священник отец Уэлш, который сам сомневается в католической вере, пытается помирить их, и ради этого идёт на крайние меры.

Начало в 17:00, цена билета 350 рублей.

Спектакль «Сиротливый запад» в МТА. Анна Зайкова.

В арт-пространстве «Спичка» театральная мастерская Homo Artisticus покажет спектакль «Дни Савелия» по одноименному рассказу Григория Служителя. Савелий — обыкновенный дворовый кот, который наделен необыкновенным даром: он увидел мир раньше, чем появился на свет. Пушистый философ путешествует по Москве, бесконечно находя и теряя суть вещей.

Несмотря на кажущуюся легкость сюжета, постановка имеет взрослое ограничение 16+ - поэтому истории бездомного кота будут интересны более возрастной аудитории. Начало спектакля в 18:00, цена билета — 150−250 рублей.

Выставки

В художественном музее можно увидеть работы всемирно известного художника Павла Басманова, который родился и вырос на Алтае.

Сегодня его работы хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, музее изобразительных искусств им. Пушкина и других значимых галереях. В Барнауле представлены его акварельные произведения, в которых нежно отражены его воспоминания о родине.

Выставка «Павел Басманов: художник и коллекционер» ghmak.ru

В выставочном зале музея «Город» можно увидеть экспозицию из двенадцати фондовых работ, посвященных уникальному архитектурному облику города.

Она позволяет проследить ретроспективу застройки Барнаула, а также увидеть исторические здания, ставшие частью культурного наследия.

Архитектура старого Барнаула Музей «Город»

Концерты

В субботу Hairy Lemon Pub выступит фронтмен группы «Тролль Гнет Ель». Он представит свой личный музыкальный проект «Оркестръ Тролля» в стиле «фолк-рок-хумппа-алко-шансон». Музыканты исполнят песни собственного сочинения, а также хиты отечественной и западной метал и поп сцены в своей юмористической обработке.

Зрителям обещают максимально теплую встречу, больше похожую на дружескую посиделку. Начало в 19:00, цена билета 500−700 рублей.

Группа «Тролль гнет ель» в Барнауле. Дмитрий Соколов.

Для любителей классики в концертном зале «Сибирь» пройдет концерт одноименного оркестра. Прозвучат обработки русских народных песен, а также оригинальные произведения для русского оркестра. Начало в 17:00, цена билета 200−400 рублей.

Лекции и мастер-классы

В художественном музее стартовал просветительский проект «Носим русское». 6 февраля пройдет первая встреча из цикла «Детский костюм». Участники встречи, основываясь на архивных этнографических материалах музея, освоят принципы традиционного кроя рубашки для мальчика, подберут соответствующий крою и материалу декор.

Начало в 12:00. Продолжительность занятия — 3 часа. Стоимость участия — 250 рублей. Для участия в мастер-классе необходимо иметь ткань (лён, ситец, сатин); количество необходимой ткани можно уточнить при записи на мастер-класс по тел: 8−961−237−75−54.

Петрушка ГМИЛИКА

В субботу в ГМИЛИКА пройдет программа для детей, в которой детям расскажут о театре кукол. Посетителям расскажут, как Петрушка попал в Россию, кем были его иностранные «родственники» и многое другое. Начало в 13:00

После этого, в 15:00, начнется театрализованная программа для детей «Кличка куклы балаганной. Петрушка и его друзья».