Енот, дикобраз и мартышка: в барнаульском театре кукол поставили милую сказку для малышей

Спектакль поставлен по произведению американской писательницы Лилиан Муур.
В нем рассказывается история маленького Енота. У него день рождения, и его мама отправила его на пруд нарвать осоки на праздничный стол. По дороге он встречает разных зверей, которые говорят, что видели в пруду нечто страшное.
Но Крошка Енот не пугается и идет навстречу своему страху. И оказывается, любые трудности и страхи можно преодолеть, если взглянуть на них по-другому.
Художник Ольга Смагина создала милых зверят и пространство с «двойным дном»: помимо основных кукол, в спектакле задействованы теневые фигуры.
Во время спектакля малыши сидят на подушках рядом со сценой. Так они могут детально рассмотреть каждого героя, находясь в любом удобном положении — сидя или лежа.
Ближайшие показы пройдут 20 февраля. Начало в 11:30 и 16:00. Цена билета 250 рублей.