Енот, дикобраз и мартышка: в барнаульском театре кукол поставили милую сказку для малышей

Новосибирский режиссер Ольга Гущина поставила в театре кукол «Сказка» в Барнауле спектакль «Кто сидит в пруду?». Постановка проходит в зале «на подушках» и предназначена для самых маленьких зрителей — приходить на него можно с малышами от двух лет.

Спектакль поставлен по произведению американской писательницы Лилиан Муур.

В нем рассказывается история маленького Енота. У него день рождения, и его мама отправила его на пруд нарвать осоки на праздничный стол. По дороге он встречает разных зверей, которые говорят, что видели в пруду нечто страшное.

Но Крошка Енот не пугается и идет навстречу своему страху. И оказывается, любые трудности и страхи можно преодолеть, если взглянуть на них по-другому.

Художник Ольга Смагина создала милых зверят и пространство с «двойным дном»: помимо основных кукол, в спектакле задействованы теневые фигуры.

Во время спектакля малыши сидят на подушках рядом со сценой. Так они могут детально рассмотреть каждого героя, находясь в любом удобном положении — сидя или лежа.

Ближайшие показы пройдут 20 февраля. Начало в 11:30 и 16:00. Цена билета 250 рублей.