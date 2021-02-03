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Енот, дикобраз и мартышка: в барнаульском театре кукол поставили милую сказку для малышей

Новосибирский режиссер Ольга Гущина поставила в театре кукол «Сказка» в Барнауле спектакль «Кто сидит в пруду?». Постановка проходит в зале «на подушках» и предназначена для самых маленьких зрителей — приходить на него можно с малышами от двух лет.

Спектакль "Кто живет в пруду?"
Спектакль "Кто живет в пруду?"
Предоставлено театром кукол "Сказка"

Спектакль поставлен по произведению американской писательницы Лилиан Муур.

В нем рассказывается история маленького Енота. У него день рождения, и его мама отправила его на пруд нарвать осоки на праздничный стол. По дороге он встречает разных зверей, которые говорят, что видели в пруду нечто страшное.

Но Крошка Енот не пугается и идет навстречу своему страху. И оказывается, любые трудности и страхи можно преодолеть, если взглянуть на них по-другому.

Художник Ольга Смагина создала милых зверят и пространство с «двойным дном»: помимо основных кукол, в спектакле задействованы теневые фигуры.

Во время спектакля малыши сидят на подушках рядом со сценой. Так они могут детально рассмотреть каждого героя, находясь в любом удобном положении — сидя или лежа.

Ближайшие показы пройдут 20 февраля. Начало в 11:30 и 16:00. Цена билета 250 рублей.

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