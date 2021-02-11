В Барнауле устроят настоящий немецкий карнавал Fasching

14 февраля в «Доме народов Алтайского края» (бывший Российско-Немецкий дом) в Барнауле проведут традиционный немецкий карнавал под названием Fasching.

Организаторы говорят, что праздник во многом похож на русскую Масленицу и завершает все зимние торжества.

Fasching отмечают целую неделю, во время которых проводятся карнавальные шествия, шуточные народные забавы, традиционные угощения и выборы короля и королевы. Каждый день карнавала имеет свое название и свои традиции.

«В Германии карнавал отмечают настолько широко и самозабвенно, что его даже принято называть пятым временем года», — отмечают в «Доме народов».

Карнавал Fasching Дом народов Алтайского края

На карнавале в Доме народов Алтайского края будет костюмированное шествие, концертная программа, веселые игры, конкурсы и, конечно, коронация короля и королевы карнавала.

Начнется праздник 14 февраля в 14:00. Всех желающих принять участие будут ждать по адресу: ул. Гоголя, 44. Вход свободный.