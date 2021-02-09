В Барнауле покажут уникальные фотографии, на которых запечатлены таинства старообрядцев

10 февраля в галерее Universum в Барнауле откроется выставка «Лики старообрядчества», посвященная 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума.

Выставка представляет собой большой проект, в котором собраны около 120 работ известных фотохудожников России, а также малоизвестных, начинающих фотографов и детские работы.

Произведения обрамлены в паспарту и багет и выглядят как полноценные живописные портреты, сообщают ее организаторы.

Все фотографии посвящены теме старообрядчества: философские портреты, пейзажи, таинства и события из жизни старообрядческой церкви, жанровые картины.

Выставка будет открыта до 26 февраля. Режим работы — по будням с 10:00 до 18:00. Выходные дни — суббота и воскресенье.