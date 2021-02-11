Лосиха и Belochka зовут: топ-7 зрелищных зимних забав в Алтайском крае

Горные гонки на собачьих упряжках
В Алтайском районе в окружении прекрасных горных пейзажей пройдут четвертые соревнования по гонке на собачьих упряжках. На турнир съедутся каюры и скиджеры со всех регионов Сибири и ближайшего зарубежья, пишет «ВизитАлтай».
Вместе с хвостатыми друзьями им придется преодолеть трассы в 25 или 50 км. Покататься разрешат и новичкам этого спорта.
Где: Алтайский район, с. Алтайское, лыжно-биатлонный комплекс «АлтайSkiй»
Когда: 13 февраля в 10:00.
Лыжные гонки в урочище Сосновка
На этой же живописной трассе пройдут соревнования для любителей лыжного спорта. Преодолеть придется все те же 24 и 50 км классическим ходом по предгорьям с небольшим набором высоты.
Гостям спортивного праздника обещают розыгрыш велосипеда и бесплатную полевую кухню с кашей, шурпой и чаем.
Где: Алтайский район, с. Алтайское, лыжно-биатлонный комплекс «АлтайSkiй»
Когда: 21 февраля в 10:00.
Соревнования по ледовому спидвею
Спидвей или трековые мотогонки — один из самых зрелищные видов мотоциклетного спорта. А ледовый спидвей — еще и опасный.
На соревнования в Барнаул приедут бесстрашные гонщики из Красноярска и Иркутска, Новосибирска и Тюмени, Уфы и Алтайского края.
Зрителям обещают бешеные скорости без тормозов и крутые виражи.
Где: Барнаул, стадион «Клевченя»
Когда: 6−7 марта.
Фестиваль «Сибирская масленица»
Поедание блинов на скорость — тоже неплохой вид спорта. Посоревноваться в этом деле можно будет в селе Новотырышкино. Ожидается, что в этом году на праздник приедут тысячи гостей со всего Алтайского края и соседних регионов.
Здесь традиционно развернется широкая ярмарка и народные гуляния. Зрителей будут развлекать веселыми фольклорными песнями, радовать призами и подарками.
Где: село Новотырышкино, туристический комплекс «Сибирское подворье»
Когда: 13 марта.
Лыжный фестиваль Belochka Ski Tour
Лыжный сезон красочно закроют спортивным фестивалем в Белокурихе. В первый день участников ждет спринт вверх по километровому горнолыжному спуску. Во второй — 50-километровый марафон со стремительными спусками и затяжными подъемами или дистанция-спутник длиной 20 км.
Организаторы обещают идеально подготовленную трассу и комфортные условия размещения.
Где: туркластер Белокуриха Горная (ГЛК «Мишина гора», ЛБК «Алтайские горы»)
Когда: 13−14 марта.
Фестиваль зимней рыбалки «Ледок»
Фестиваль обязательно понравится не только заядлым рыбакам, но и любителям активного отдыха. Вблизи озера можно будет прокатиться на снегоходах и поймать ветер в зимнем кайтинге. Также здесь организуют ярмарку и народные гуляния.
Что касается рыбалки, то соревноваться участники будут в ловле на мормышку и блесну. В озере Мостовом много карпа и судака, водятся сорога и щука, ловятся окунь, линь и карась.
Где: Завьяловский район, с. Харитоново, берег озера Мостовое
Когда: 20−21 марта.
Соревнования по рафтингу и гребному слалому «Лосиные игры»
Открытие сезона на бурной воде Лосихи за пять лет превратилось из обычных соревнований в фестиваль для фанатов водных видов спорта.
На Лосихе создают трассы для продвинутых спортсменов и новичков — а это значит, что сесть в лодку и попробовать свои силы сможет любой желающий.
Где: Первомайский район, река Лосиха (район водозабора, 25 км от Барнаула)
Когда: 17−18 марта.