Лосиха и Belochka зовут: топ-7 зрелищных зимних забав в Алтайском крае

Если вы любите проводить время на свежем воздухе и вас не напугать самыми ярыми морозами, то вот вам несколько интересных и зрелищных событий.

Горные гонки на собачьих упряжках

В Алтайском районе в окружении прекрасных горных пейзажей пройдут четвертые соревнования по гонке на собачьих упряжках. На турнир съедутся каюры и скиджеры со всех регионов Сибири и ближайшего зарубежья, пишет «ВизитАлтай».

Вместе с хвостатыми друзьями им придется преодолеть трассы в 25 или 50 км. Покататься разрешат и новичкам этого спорта.

Где: Алтайский район, с. Алтайское, лыжно-биатлонный комплекс «АлтайSkiй» Когда: 13 февраля в 10:00.

Лыжные гонки в урочище Сосновка

На этой же живописной трассе пройдут соревнования для любителей лыжного спорта. Преодолеть придется все те же 24 и 50 км классическим ходом по предгорьям с небольшим набором высоты.

Лыжи. Ирина Пергаева.

Гостям спортивного праздника обещают розыгрыш велосипеда и бесплатную полевую кухню с кашей, шурпой и чаем.

Где: Алтайский район, с. Алтайское, лыжно-биатлонный комплекс «АлтайSkiй» Когда: 21 февраля в 10:00.

Соревнования по ледовому спидвею

Спидвей или трековые мотогонки — один из самых зрелищные видов мотоциклетного спорта. А ледовый спидвей — еще и опасный.

На соревнования в Барнаул приедут бесстрашные гонщики из Красноярска и Иркутска, Новосибирска и Тюмени, Уфы и Алтайского края.

Ледовый спидвей СС0

Зрителям обещают бешеные скорости без тормозов и крутые виражи.

Где: Барнаул, стадион «Клевченя» Когда: 6−7 марта.

Фестиваль «Сибирская масленица»

Поедание блинов на скорость — тоже неплохой вид спорта. Посоревноваться в этом деле можно будет в селе Новотырышкино. Ожидается, что в этом году на праздник приедут тысячи гостей со всего Алтайского края и соседних регионов.

Сибирская масленица — 2020. Дмитрий Лямзин.

Здесь традиционно развернется широкая ярмарка и народные гуляния. Зрителей будут развлекать веселыми фольклорными песнями, радовать призами и подарками.

Где: село Новотырышкино, туристический комплекс «Сибирское подворье» Когда: 13 марта.

Лыжный фестиваль Belochka Ski Tour

Лыжный сезон красочно закроют спортивным фестивалем в Белокурихе. В первый день участников ждет спринт вверх по километровому горнолыжному спуску. Во второй — 50-километровый марафон со стремительными спусками и затяжными подъемами или дистанция-спутник длиной 20 км.

Езда на лыжах и сноубордах в Барнауле. Анна Зайкова.

Организаторы обещают идеально подготовленную трассу и комфортные условия размещения.

Где: туркластер Белокуриха Горная (ГЛК «Мишина гора», ЛБК «Алтайские горы») Когда: 13−14 марта.

Фестиваль зимней рыбалки «Ледок»

Фестиваль обязательно понравится не только заядлым рыбакам, но и любителям активного отдыха. Вблизи озера можно будет прокатиться на снегоходах и поймать ветер в зимнем кайтинге. Также здесь организуют ярмарку и народные гуляния.

Зимняя рыбалка на Оби в Барнауле Анна Зайкова

Что касается рыбалки, то соревноваться участники будут в ловле на мормышку и блесну. В озере Мостовом много карпа и судака, водятся сорога и щука, ловятся окунь, линь и карась.

Где: Завьяловский район, с. Харитоново, берег озера Мостовое Когда: 20−21 марта.

Соревнования по рафтингу и гребному слалому «Лосиные игры»

Открытие сезона на бурной воде Лосихи за пять лет превратилось из обычных соревнований в фестиваль для фанатов водных видов спорта.

Соревнования по рафтингу и гребному слалому на открытой воде «Лосиные игры». Танкова Марина и Дудник Андрей.

На Лосихе создают трассы для продвинутых спортсменов и новичков — а это значит, что сесть в лодку и попробовать свои силы сможет любой желающий.