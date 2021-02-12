Череп в кокошнике и яркие попки: что рисуют молодые современные художники и где показывают их работы

Абстракции, каллиграфия, минимализм и никакого реализма. Под таким девизом в Барнауле в выставочном зале музея «Город» открылась выставка с работами молодых художников.

Неказисты и наивны

Выставка проходит в музее «Город» второй раз. В прошлом году ей был выделен лишь малый зал. А сегодня в распоряжении молодых творцов оказалась вся выставочная площадка.

Всего в музее представлено более 200 картин от 28 барнаульских художников. Организаторы выставки признаются — практически все мастера не состоят в Союзе художников, у многих нет образования, а некоторые картины «не обладают высокохудожественностью, неказисты и наивны» и зачастую даже не имеют названия.

Впрочем, в музее уверяют: все это неважно — главное общее настроение и порыв души.

Даешь цвета

На картинах — никаких отголосков ковида. Разве что мрачные черепа в кокошнике от Александра Пашкова шепчут — memento mori.

В остальном в зале преобладают позитивные, яркие и даже юморные сюжеты. Как, например, серия иллюстраций Полины Горбуновой «Другая Красная шапочка» или кислотные попки mjayyyyy.

Только чтобы воссоединить все работы в своей голове, придется побродить по залу — почему-то картины с единым сюжетом решили не вешать рядом.

В Барнауле в музее «Город» открылась выставка работ молодых художников Анна Зайкова В Барнауле в музее «Город» открылась выставка работ молодых художников Анна Зайкова В Барнауле в музее «Город» открылась выставка работ молодых художников Анна Зайкова

Художник и известный в городе тату-мастер Анна Белозерова тоже принесла несколько своих полотен.

«Есть картины периода, когда я увлекалась реалистичными работами и рисовала маслом. Это занимало много времени, которого сейчас мало. И, поскольку они в основном были постановочными, я постепенно перешла к фотографии. И этот вид искусства меня сильно заворожил», — рассказала Анна.

И действительно, в ее натюрморте со столовыми приборами на фоне однотонной ткани не сразу поймешь — нарисовано это в гипернатуристическом стиле или сфотографировано.

Сейчас Анна увлекается маленькими абстракциями — и с радостью дает им вторую жизнь на коже своих клиентов.

«Мой художественный опыт вырос, и захотелось делать что-то свое — то, от чего ты будешь получать удовольствие. Самое интересное в этом — создание композиции. Когда на пустом месте создаешь новый мир, взятый из ниоткуда», — говорит художница.

Художница Анна Белозерова Анна Зайкова В Барнауле в музее «Город» открылась выставка работ молодых художников Анна Зайкова

Строгость линий , масштаб букв

Коллега Анны Белозеровой Роман Расторгуев принес на выставку несколько небольших картин, в которых, как он признался, не нужно искать какого-то потаенного смысла.

«Мне на тот момент хотелось сотворить что-то такое, что будет доставлять визуальный комфорт без опоры на смысловую нагрузку, наслаждение», — подчеркнул он.

В Барнауле в музее «Город» открылась выставка работ молодых художников Анна Зайкова Художник Роман Расторгуев Анна Зайкова В Барнауле в музее «Город» открылась выставка работ молодых художников Анна Зайкова

Кроме строгих и четких линий художественной единицей в работах мастеров выступает текст.

В музее представлено много каллиграфических работ, большинство из них принадлежат руки Виктории Момот. В ее картинах сквозь текст можно прочитать тайные смыслы, а можно просто повосторгаться твердой рукой мастера.

В Барнауле в музее «Город» открылась выставка работ молодых художников Анна Зайкова В Барнауле в музее «Город» открылась выставка работ молодых художников Анна Зайкова В Барнауле в музее «Город» открылась выставка работ молодых художников Анна Зайкова

Искусство без рамок — еще одна характерная черта этой выставки. У многих картин нет никакого обрамления. Это словно в очередной раз подчеркивает, что перед нами — работы свободных художников. Поэтому им позволены любые вольности и даже хулиганства.

Где смотреть

Выставочный зал музея «Город» находится по адресу: ул. Ленина, 111.

Выставка будет работать 28 февраля. Музей открыт с 10:00 до 18:00. Выходные — воскресенье и понедельник. Цена билета — 20−45 рублей.