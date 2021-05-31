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В Барнауле устроят масштабный флешмоб экскурсий

28 августа в Барнауле пройдет всероссийская акция «Экскурсионный флешмоб-2021». Туристский центр Алтайского края объявил прием заявок на проведение экскурсий.

Экскурсия по железной дороге.
Экскурсия по железной дороге.
Ирина Пергаева

К участию приглашают музеи и галереи края, историков и экскурсоводов, руководителей предприятий, частные компании и гастрономические заведения.

«Всероссийский экскурсионный флешмоб — акция для всех, кто интересуется историей и жизнью своего города, края. Бесплатные экскурсии стартуют в единый день и единое время во всех уголках России — в последнюю субботу августа в 12 часов по местному времени», — рассказали в алтайском турцентре.

Впервые экскурсионный флешмоб провели в 2017 году в Омске.

Алтайский край присоединился к акции в прошлом году. Для жителей Барнаула, Белокурихи и Рубцовска провели 18 экскурсий по самым разнообразным местам: в гостинице «Центральная», на станкостроительном заводе. в старой радонолечебнице, первом санатории курортного города и так далее.

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