В Барнауле устроят масштабный флешмоб экскурсий

К участию приглашают музеи и галереи края, историков и экскурсоводов, руководителей предприятий, частные компании и гастрономические заведения.

«Всероссийский экскурсионный флешмоб — акция для всех, кто интересуется историей и жизнью своего города, края. Бесплатные экскурсии стартуют в единый день и единое время во всех уголках России — в последнюю субботу августа в 12 часов по местному времени», — рассказали в алтайском турцентре.

Впервые экскурсионный флешмоб провели в 2017 году в Омске.

Алтайский край присоединился к акции в прошлом году. Для жителей Барнаула, Белокурихи и Рубцовска провели 18 экскурсий по самым разнообразным местам: в гостинице «Центральная», на станкостроительном заводе. в старой радонолечебнице, первом санатории курортного города и так далее.